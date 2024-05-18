Психолог Аверьянова: заправленная кровать снижает тревогу, психиатр Каштанов назвал 6 привычек, которые помогают сохранить психику здоровой

«Традиции и ритуалы играют важную роль в поддержании нервной системы, поскольку они придают ощущение безопасности, стабильности и контроля над ситуацией. Они также могут помочь привести жизнь в порядок и снизить уровень стресса и тревоги», — приводит слова психолога газета «Комсомольская правда».

"Существует множество ритуалов и привычек, которые способствуют здоровой психике и общему благополучию", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов специально для МедикФорум.

Физическая активность

"Регулярные физические упражнения, такие как зарядка, йога, прогулки или занятия спортом, способствуют выработке эндорфинов, улучшают настроение и снижают уровень тревожности".

Здоровое питание

Ведение дневника

"Ведение дневника может помочь выразить и проанализировать свои мысли и эмоции, а также отслеживать свой прогресс и достижения. Это может привести к более ясному мышлению и лучшему самопониманию".

Социальное взаимодействие

Время для себя

Сон

"Эти ритуалы не только способствуют здоровой психике, но и помогают создать баланс и гармонию в жизни".

По мнению специалиста, люди, которые придерживаются этой привычки, обладают лучшим самоконтролем, эмоциональной стабильностью и психическим здоровьем, а также отмечаются более высоким качеством сна. Особенно важно это для пожилых людей, для которых опрятность и утренние ритуалы становятся способом поддержания когнитивных функций мозга.Кроме того, важно отметить, что изменение привычек, таких как пропуск заправки кровати, может быть тревожным сигналом, указывающим на изменения в эмоциональном или физическом состоянии человека. При хронической усталости и депрессии выполнение даже таких ритуальных действий может стать трудной задачей.Правильное и сбалансированное питание имеет прямое влияние на состояние психики. Употребление свежих фруктов, овощей, орехов, злаковых продуктов и богатых питательными веществами продуктов способствует улучшению настроения и общему здоровью.Общение с друзьями, близкими или членами семьи, участие в социальных мероприятиях или клубах с общими интересами помогает поддерживать позитивные отношения и чувство принадлежности.Регулярное выделение времени для самостоятельных занятий, хобби или просто для отдыха помогает снять стресс, восстановить энергию и укрепить психическое здоровье.Качественный сон играет важную роль в поддержании здоровья психики. Регулярные сонные ритуалы, такие как создание комфортной атмосферы для сна, избегание кофеиновых напитков перед сном и установка регулярного расписания сна, могут помочь улучшить качество и продолжительность сна.Ранее МедикФорум писал о причинах повышенного холестерина.

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