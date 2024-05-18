Нутрициолог Глинкина: морковь нежелательна для людей с нарушениями в печени

«Несмотря на множество полезных свойств моркови, ее употребление нежелательно для людей с нарушениями в работе печени. Это связано с тем, что печень играет ключевую роль в обработке каротина, содержащегося в моркови, и превращении его в витамин А. Если печень не функционирует должным образом, она может не справиться с этим процессом, что приведет к накоплению каротина в организме, появлению каротинемии, при которой кожа приобретает желтоватый оттенок», - сообщила Глинкина порталу «Страсти».

«Суточная норма потребления моркови для взрослого человека составляет примерно 200 граммов», - поделилась эксперт.

Нутрициолог Глинкина рассказала, кому нежелательно употреблять в пищу морковь. По словам специалиста, этот овощ, обладающий множеством полезных свойств, нежелателен для людей с нарушениями в печени.Нутрициолог добавила, что сырая морковь также часто бывает противопоказана при болезнях органов ЖКТ – при язве желудка, гастрите, воспалительных заболеваниях кишечника, панкреатите. Такая морковь насыщена грубой клетчаткой, и при чувствительной, воспаленной или поврежденной слизистой овощ может провоцировать негативные реакции, раздражение, обострения патологий. Глинкина посоветовала людям с проблемным ЖКТ есть морковь только в вареном или запеченном виде.Она также отметила, что у некоторых людей употребление моркови оборачивается аллергическими реакциями (например, характерные симптомы могут возникнуть после морковки у людей с пищевой аллергий или аллергией на пыльцу). При повышенной чувствительности в виде аллергической реакции могут возникнуть затрудненное дыхание или анафилактический шок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки в питании делают кровь густой и склонной к тромбообразованию.

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