Нарколог Шуров: не ощущающие похмелья люди в большей мере склонны к алкоголизму

«Есть такие люди, которые кичатся тем, что могут выпить много, а на следующий день у них нет последствий, но в этой гонке они к финишу зависимости придут первыми», - констатировал нарколог Шуров в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Если человек зависимый, то ему никогда вообще нельзя употреблять алкоголь, приведет к запою», - подчеркнул Василий Шуров.

Нарколог Шуров заявил, что не ощущающие похмелья люди в большей мере склонны к алкоголизму. Он пояснил, что отсутствие дискомфорта, того же рвотного рефлекса после выпивки указывает на высокую активность ферментной системы организма по переработке ацетальдегида. Казалось бы, это полезная черта. Но в реальности люди с такой особенностью обычно не утруждают себя контролем количества спиртного. Более того, им может потребоваться большее количество алкоголя для ощущения эффекта опьянения. Все это способствует тому, что их организм становится зависим от значительных доз алкоголя и подвергается опасной интоксикации.Эксперт предупредил , что одним из признаков алкогольной зависимости является употребление алкоголя раз в два дня и чаще. При ее формировании возникает и закрепляется привычка изменять свое психическое состояние с помощью алкоголя, для чего используется множество поводов: любое событие или изменение эмоционального состояния сопровождается употреблением спиртного. По словам нарколога, если у человека существует склонность к злоупотреблению, имеются родственники с алкоголизмом, ему не следует пить вообще, чем давать обещание пить умеренно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщины быстрее мужчин подвергаются алкоголизму , об этом рассказал врач-психиатр Тимур Муталиев.

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