Врач-нарколог перечислил три стадии алкоголизма

Люди пьют вино

Позади новогодние праздники, которые в нашей стране часто сопровождаются употреблением большого количества спиртного. Кто-то «балуется» алкоголем в праздники, а для кого-то – это неотъемлемая часть жизни. Врач-нарколог перечислил три стадии алкоголизма, которые показывают, когда потребность выпить выходит за рамки разумного.

Если при виде спиртного человек испытывает радость и становится более дружелюбным и раскрепощенным – это уже тревожный сигнал. Как рассказал доктор медицинских наук, профессор, врач-нарколог Владимир Нужный, алкоголизм имеет три стадии. 

Первая стадия – самая распространенная. Она характеризуется патологическим желанием выпить при отсутствии похмелья. Обычно, проснувшись утром, человек чувствует себя вполне нормально.

Вторая стадия характеризуется сильнейшим навязчивым желанием употребить алкоголь, а также появлением запоев. Пьянство может не прекращаться в течение нескольких дней.

Если вы зафиксировали у своего друга или родственника третью стадию, то вы должны понимать, что его жизнь в смертельной опасности. Количество выпитого уменьшается, поскольку организм человека уже не способен принять и переработать большое количество спиртного. При этом частота употребления возрастает. Для последней, третьей стадии характера деградация личности, пишет газета «Аргументы и факты». 

Ранее портал «Медикфорум» писал, что курение кальяна способствует очень быстрому образованию тромбов.
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