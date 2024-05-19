Врач Терушкин: анализы на инсулин и железо бесполезны, терапевт Андреева рассказала еще о 4 малоинформативных анализах

"В дополнение к рассмотренным анализам, важно отметить, что существует ряд других анализов, результаты которых могут быть менее информативными в определенных ситуациях", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Общий белок в крови

Уровень мочевины

"Уровень мочевины в крови может быть повышен при различных состояниях, включая постные дни, интенсивные физические упражнения и некоторые виды пищевых продуктов. Поэтому этот анализ требует интерпретации с учетом клинической картины".

Уровень мочевой кислоты

Уровень креатинина

"Эти анализы, хотя и могут предоставить информацию о состоянии организма, должны рассматриваться в контексте клинической картины и дополнительных обследований для точной диагностики и определения тактики лечения", - говори Андреева.

Более того,не оказывает влияния на выбор тактики лечения, поэтому сдавать этот анализ просто не имеет смысла, подчеркивает Терушкин.Он также отмечает, что анализы на сывороточноетакже не несут большого смысла. Уровень сывороточного железа может меняться в течение дня, а витамины группы В, будучи водорастворимыми, легко выводятся из организма.хоть и является важным микроэлементом, не нуждается в постоянном контроле, поскольку организм самостоятельно поддерживает его количество. Поэтому сдавать анализы на магний также не имеет смысла, отмечает специалист.Отслеживание уровняв анализах также не приносит большой пользы из-за множества факторов, влияющих на этот показатель. Такжемогут повышаться даже при обычных простудах, поэтому их следует сдавать только при наличии показаний.И наконец, по мнению врача, отслеживание уровнятакже не имеет смысла для диагностики депрессии. Этот показатель не является диагностическим критерием для данного заболевания.Уровень общего белка в крови может быть изменен под воздействием различных факторов, включая обезвоживание, и не всегда является достаточно информативным показателем для диагностики конкретных заболеваний.Повышенный уровень мочевой кислоты может быть связан с подагрой, но этот анализ не является определяющим для диагностики данного заболевания. Он требует комплексного подхода и дополнительных исследований.Показатель креатинина может быть повышен при нарушениях функции почек, но один лишь анализ креатинина не достаточен для установления диагноза. Требуется дополнительная оценка функции почек с использованием других методов и анализов.Ранее МедикФорум писал о природных средствах для лечения ЖКТ.

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