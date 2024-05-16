Алоэ и облепиховое масло: врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала девять природных средств для лечения ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какие природные средства можно использовать для лечения ЖКТ. На первое место она поставила семена льна.
— Отвар льна не просто обёртывает, но и защищает, — написала медик в своем блоге.
Корень алтея — защищает
Алоэ — восстанавливает и успокаивает.
Подорожник — является природным антисептиком
Скользкий вяз — «защищает, как никто другой»
Тысячелистник — крепит и восстанавливает.
Чага — мощный бустер иммунитета.
Облепиховое масло — для тех, кто ценит мягкость.
Куркума.
— Но давайте будем честны: пока не устраните причину проблемы, даже самые мощные травы будут только временной помощью, — предупредила врач.
Отметим, что самолечением заниматься опасно, травы, как и таблетки, должен назначать врач.
Как писал «МедикФорум», восстановить слизистую ЖКТ можно с помощью отвара льна и костного бульона.
Гастроэнтеролог Помойнецкая ранее дала рецепт полезного бульона для поддержания слизистых ЖКТ.
Нужно взять:
Три килограмма костей говядины, желательно травяного откорма и свободного выпаса.
Три-четыре литра воды, чтобы она закрыла кости
Одну столовую ложку яблочного уксуса
Одну крупную морковь
Три стебля сельдерея
Двадцать граммов корня имбиря
Одну чайную ложку кориандра
Два лавровых листа
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Кости промыть, выложить на пекарскую бумагу и запекать в духовке до золотистого цвета (около часа при температуре 190 градусов). Далее кости залить холодной водой, добавить яблочный уксус, довести до кипения. Снять пену, варить на медленном огне 20-24 часа. За два часа до окончания варки положить лук, морковь, стебли сельдерея и пряности, а за полчаса до окончания лавровый лист и соль. Бульон процедить, убрать жир.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
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