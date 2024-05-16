Алоэ и облепиховое масло: врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала девять природных средств для лечения ЖКТ

297 Фото: https://unsplash.com/photos/YNtVkiN8F0s
отвар

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какие природные средства можно использовать для лечения ЖКТ. На первое место она поставила семена льна.

— Отвар льна не просто обёртывает, но и защищает, — написала медик в своем блоге.

Корень алтея — защищает
Алоэ — восстанавливает и успокаивает.
Подорожник — является природным антисептиком
Скользкий вяз — «защищает, как никто другой»
Тысячелистник — крепит и восстанавливает.
Чага — мощный бустер иммунитета.
Облепиховое масло — для тех, кто ценит мягкость.
Куркума.

— Но давайте будем честны: пока не устраните причину проблемы, даже самые мощные травы будут только временной помощью, — предупредила врач.

Отметим, что самолечением заниматься опасно, травы, как и таблетки, должен назначать врач.

Как писал «МедикФорум», восстановить слизистую ЖКТ можно с помощью отвара льна и костного бульона.

Гастроэнтеролог Помойнецкая ранее дала рецепт полезного бульона для поддержания слизистых ЖКТ.

Нужно взять:

Три килограмма костей говядины, желательно травяного откорма и свободного выпаса.
Три-четыре литра воды, чтобы она закрыла кости
Одну столовую ложку яблочного уксуса
Одну крупную морковь
Три стебля сельдерея
Двадцать граммов корня имбиря
Одну чайную ложку кориандра
Два лавровых листа

Кости промыть, выложить на пекарскую бумагу и запекать в духовке до золотистого цвета (около часа при температуре 190 градусов). Далее кости залить холодной водой, добавить яблочный уксус, довести до кипения. Снять пену, варить на медленном огне 20-24 часа. За два часа до окончания варки положить лук, морковь, стебли сельдерея и пряности, а за полчаса до окончания лавровый лист и соль. Бульон процедить, убрать жир. 

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
врач-гастроэнетеролог
Читать MedikForum.ru в
Костный бульон и льняной кисель: врач-гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как восстановить слизистую ЖКТ
Гастроэнтеролог рассказала о пользе облепихового масла
Врач Лебедева назвала россиянам две каши, полезные для оздоровления кишечника
Теги : травы, ЖКТ