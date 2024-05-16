Алоэ и облепиховое масло: врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала девять природных средств для лечения ЖКТ

— написала медик в своем блоге Корень алтея — защищаетАлоэ — восстанавливает и успокаивает.Подорожник — является природным антисептикомСкользкий вяз — «защищает, как никто другой»Тысячелистник — крепит и восстанавливает.Чага — мощный бустер иммунитета.Облепиховое масло — для тех, кто ценит мягкость.Куркума., — предупредила врач.Отметим, что самолечением заниматься опасно, травы, как и таблетки, должен назначать врач.Как писал «МедикФорум», восстановить слизистую ЖКТ можно с помощью отвара льна и костного бульона.Нужно взять:Три килограмма костей говядины, желательно травяного откорма и свободного выпаса.Три-четыре литра воды, чтобы она закрыла костиОдну столовую ложку яблочного уксусаОдну крупную морковьТри стебля сельдереяДвадцать граммов корня имбиряОдну чайную ложку кориандраДва лавровых листаКости промыть, выложить на пекарскую бумагу и запекать в духовке до золотистого цвета (около часа при температуре 190 градусов). Далее кости залить холодной водой, добавить яблочный уксус, довести до кипения. Снять пену, варить на медленном огне 20-24 часа. За два часа до окончания варки положить лук, морковь, стебли сельдерея и пряности, а за полчаса до окончания лавровый лист и соль. Бульон процедить, убрать жир.

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