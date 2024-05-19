Врач Булах: оргазм может прервать беременность, гинеколог Комарова объяснила, какие женщины подвергаются риску

"Во время беременности сексуальная активность не всегда рекомендуется, особенно если у женщины имеются определенные медицинские показания или осложнения", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Женщины с высоким риском выкидыша

"Если у женщины имеется история выкидышей или она находится в зоне риска по другим медицинским показаниям, врач может рекомендовать воздержаться от секса. Это связано с тем, что оргазм может стимулировать сокращение матки и повысить риск преждевременных схваток".

Женщины с проблемами плаценты

Женщины с угрозой преждевременных родов

Женщины с медицинскими ограничениями

Женщины с обострением хронических заболеваний

"Важно помнить, что каждая беременность уникальна, и решение о продолжении или прекращении сексуальной активности должно приниматься врачом с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины и состояния ее беременности", - подчеркивает гинеколог Комарова.

По мнению специалиста,особенно если имеется угроза прерывания беременности или если наблюдаются такие осложнения, как низкое предлежание или отслойка плаценты. В таких случаях оргазм может провоцировать обильное кровотечение, представляя серьезную угрозу для здоровья и даже жизни матери и ребенка.Кроме того, по словам доктора Булаха, оргазм может оказаться опасным после прохождения хирургических операций. Сильное напряжение во время сексуального возбуждения может привести к открытию кровотечения, что требует немедленного медицинского вмешательства и обращения за помощью.Важно также отметить, чтоСильные эмоциональные и физические нагрузки, характерные для оргазма, могут вызвать сердечные проблемы и даже инфаркт у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Таким образом, врач выделяет несколько ключевых ситуаций, когда необходимо быть особенно осторожными. Эти предостережения могут помочь сохранить здоровье и избежать серьезных осложнений.Если у женщины диагностированы отслойка плаценты или другие проблемы с плацентой, секс может увеличить риск кровотечения и ухудшить состояние.В случае угрозы преждевременных родов, секс может стимулировать сокращение матки и спровоцировать преждевременные роды.Врач может не рекомендовать секс во время беременности, если у женщины имеются другие медицинские проблемы или ограничения, такие как высокое артериальное давление, преждевременные схватки или инфекции.Если у женщины имеется обострение хронических заболеваний, таких как болезни сердца или почек, врач может рекомендовать воздержаться от секса во избежание дополнительных стрессов на организм.Ранее МедикФорум писал о природных средствах для лечения ЖКТ.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.