Россиянам рассказали почему пить кофе натощак опасно, нутрициолог Котельницкий объяснил как сделать кофе максимально полезным

"Пить кофе можно множеством способов, и правильный способ выбирается в зависимости от предпочтений и потребностей каждого человека. Однако, есть несколько общих рекомендаций, которые помогут насладиться этим напитком и извлечь максимальную пользу", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.



Выбор зерен





Предпочтительнее всего использовать свежемолотый кофе из качественных зерен. Это позволит получить наилучший вкус и аромат напитка.



Подходящая температура





"Кофе следует пить при оптимальной температуре, которая составляет около 65–80 градусов Цельсия. Слишком горячий кофе может повредить ротовую слизистую, а слишком холодный — не раскроет все ароматические качества напитка", - утверждает нутрициолог.



Не переусердствовать





Умеренное употребление кофе — ключ к получению его благоприятных эффектов. Стремитесь выпивать не более 3–4 чашек в день, чтобы избежать побочных эффектов, связанных с избытком кофеина.



Учитывать время употребления





"Избегайте пить кофе перед сном, чтобы не нарушить ваш сон. Лучше всего употреблять кофе утром или в первой половине дня".



Не забывать о воде





Помните, что кофе является диуретиком и может способствовать обезвоживанию. Поэтому важно употреблять дополнительное количество воды в течение дня.





"Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусом и ароматом кофе, получая при этом максимальную пользу для своего организма".