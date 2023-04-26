Диетолог Мансурова: кофе правильно пить после завтрака
Диетолог Мансурова: пить кофе натощак не следует.
По словам диетолога-нутрициолога Ирины Мансуровой, существует оптимальное для приема кофе время суток – лучше всего пить его после плотного завтрака.
«Выпитый кофе натощак вреден. Лучше пить кофе после полноценного завтрака – причем не сразу, а часа через два, три», - рассказала медик aif.ru.
Мансурова подчеркнула, что при правильном приеме кофе действует как целебный напиток, поскольку происходит полноценное усвоение содержащихся в нем антиоксидантов и микроэлементов. В свою очередь, привычка пить его на голодный желудок может поспособствовать развитию гастрита, так как прием кофе натощак активизирует процессы, ведущие к забросу желчи в желудок.
Также Мансурова заметила, что кофе лучше не пить до 10 часов утра. В более ранние часы организмом активно вырабатывается гормон стресса кортизол – употребление кофеина сделает такую выработку еще более интенсивной.
«Для бодрости можно выпить кофе в промежуток между 14 и 17 часами», - дополнила специалист.
Диетолог Мансурова посоветовала отказаться от тонизирующего напитка людям, подверженным беспокойству, тревожности, паническим атакам, и людям с доброкачественными опухолями. Тем, у кого имеются сердечно-сосудистые проблемы, следует проконсультироваться о своем употреблении кофе с врачом.
Здоровым людям лучше не выпивать больше трех чашек за день.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Мансурова
ЗОЖ
врач диетолог-нутрициолог
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