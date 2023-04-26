Диетолог Мансурова: кофе правильно пить после завтрака

«Выпитый кофе натощак вреден. Лучше пить кофе после полноценного завтрака – причем не сразу, а часа через два, три», - рассказала медик aif.ru.

«Для бодрости можно выпить кофе в промежуток между 14 и 17 часами», - дополнила специалист.

По словам диетолога-нутрициолога Ирины Мансуровой, существует оптимальное для приема кофе время суток – лучше всего пить его после плотного завтрака.Мансурова подчеркнула, что при правильном приеме кофе действует как целебный напиток, поскольку происходит полноценное усвоение содержащихся в нем антиоксидантов и микроэлементов. В свою очередь, привычка пить его на голодный желудок может поспособствовать развитию гастрита, так как прием кофе натощак активизирует процессы, ведущие к забросу желчи в желудок.Также Мансурова заметила, что кофе лучше не пить до 10 часов утра. В более ранние часы организмом активно вырабатывается гормон стресса кортизол – употребление кофеина сделает такую выработку еще более интенсивной.Диетолог Мансурова посоветовала отказаться от тонизирующего напитка людям, подверженным беспокойству, тревожности, паническим атакам, и людям с доброкачественными опухолями. Тем, у кого имеются сердечно-сосудистые проблемы, следует проконсультироваться о своем употреблении кофе с врачом.Здоровым людям лучше не выпивать больше трех чашек за день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что колбаса может оказаться источником канцерогенов и возбудителей гепатита.

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