Врач Неронов: весной обостряется гастрит – как избежать опасных осложнений

«Гастрит имеет сезонные обострения, заболевание активно проявляет себя осенью и весной. Пациенты испытывают боль в районе желудка, страдают от изжоги, отрыжки и тошноты», - рассказал гастроэнтеролог РИАМО

«Если запустить гастрит, могут возникнуть осложнения. Например, у игнорирующих лечение начинается язва, перитонит, рак желудка, открывается кровотечение», - предостерег специалист.

«Если заболевание уже есть, важно проводить профилактику по его обострению — придерживаться диеты и наблюдаться у гастроэнтеролога», - резюмировал врач.

Врач Неронов напомнил, что в случае гастрита люди становятся подвержены сезонным обострениям. В частности, заболевание обостряется весной.Владимир Неронов напомнил, что гастрит характеризуется поражением слизистой оболочки желудка, её воспалением. Данное заболевание возникает, когда организм заражается бактерией Helicobacter pylori или подвергается воздействию химических веществ. Кроме того, к гастриту ведут прием лекарств, курение, стрессы, паразиты, неправильное питание.Врач констатировал, что гастрит, остающийся без должного лечения, может давать опасные последствия в виде разрушающих здоровье ЖКТ процессов.Чтобы избежать опасных осложнений, Неронов посоветовал покончить с вредными привычками и частым употреблением фастфуда, продуктов промышленной обработки. Гастроэнтеролог отметил, что в питании не должно быть слишком продолжительных интервалов – питаться необходимо по режиму с паузами между приемами пищи не больше 4–5 часов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки ведут к появлению камней в желчном пузыре

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