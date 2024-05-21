Врач Неронов: весной обостряется гастрит – как избежать опасных осложнений
Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов: пациенты с гастритом страдают вследствие поражения слизистой оболочки желудка.
Врач Неронов напомнил, что в случае гастрита люди становятся подвержены сезонным обострениям. В частности, заболевание обостряется весной.
«Гастрит имеет сезонные обострения, заболевание активно проявляет себя осенью и весной. Пациенты испытывают боль в районе желудка, страдают от изжоги, отрыжки и тошноты», - рассказал гастроэнтеролог РИАМО.
Владимир Неронов напомнил, что гастрит характеризуется поражением слизистой оболочки желудка, её воспалением. Данное заболевание возникает, когда организм заражается бактерией Helicobacter pylori или подвергается воздействию химических веществ. Кроме того, к гастриту ведут прием лекарств, курение, стрессы, паразиты, неправильное питание.
Врач констатировал, что гастрит, остающийся без должного лечения, может давать опасные последствия в виде разрушающих здоровье ЖКТ процессов.
«Если запустить гастрит, могут возникнуть осложнения. Например, у игнорирующих лечение начинается язва, перитонит, рак желудка, открывается кровотечение», - предостерег специалист.
Чтобы избежать опасных осложнений, Неронов посоветовал покончить с вредными привычками и частым употреблением фастфуда, продуктов промышленной обработки. Гастроэнтеролог отметил, что в питании не должно быть слишком продолжительных интервалов – питаться необходимо по режиму с паузами между приемами пищи не больше 4–5 часов.
«Если заболевание уже есть, важно проводить профилактику по его обострению — придерживаться диеты и наблюдаться у гастроэнтеролога», - резюмировал врач.
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Владимир Неронов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук
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