Врачи Малышева и Гандельман: когда посещение бани может стать смертельно опасным

«Когда вы в бане, учащается сердцебиение, потому что жарко, и вы отдаете тепло. И вот вы бросаетесь в снег или обливаетесь ледяной водой, что резко стимулирует парасимпатическую систему и урежает ритм. Это в итоге может привести к любым нарушениям ритма, в том числе мерцательной аритмии. Но самое опасное, что сердце просто может остановиться, и вы можете умереть», -пояснил Герман Гандельман.

Врачи Малышева и Гандельман рассказали, когда посещение бани может стать смертельно опасным для человека. В частности, отметили специалисты, угрозу для здоровья и жизни создают контрастные процедуры – например, обливание холодной водой распаренного тела. Кардиолог Гандельман уточнил, что когда человек находится в бане или парной, его сердце начинает биться чаще из-за воздействия высоких температур, тогда как резкое охлаждение, наоборот, делает сердечный ритм более разреженным. Такое испытание способно выдержать без последствий только очень крепкая сердечно-сосудистая система. В противном случае резкий перепад температур для человека в бане может стать смертельно опасным.Елена Малышева добавила, что подвергать сосуды той нагрузке, которая создается в бане, становится опасно практически для всех людей старше 50 лет, которые не проверяются регулярно у врача и не занимаются спортом. Также она посоветовала избегать контрастных по температуре процедур людям с гипертонией, ожирением или сахарным диабетом, при котором часто возникают недиагностированные проблемы с сердцем.Врач добавили, что риск внезапной смерти при посещении бани создает употребление алкоголя. В этом случае тело может потерять сразу очень значительное количество жидкости, что неблагоприятно повлияет на кровяное давление. Последствием станет резкое ухудшение самочувствия с возможным обморочным состоянием, потерей сознания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, для кого может оказаться опасным напиток из чайного гриба

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