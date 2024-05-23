JAMA Network Open: ультрапереработанная еда делает из детей стариков, нутрициолог Строков перечислил самые опасные продукты для детей

"Для детского здоровья крайне важно обеспечить правильное питание, так как это является основой для их роста, развития и общего благополучия. Однако существуют определенные продукты, которые могут нанести вред здоровью детей, если потреблять их в избытке или регулярно", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Сладости и газированные напитки

Быстрые завтраки

"Они обладают низкой пищевой ценностью и могут привести к энергетическим скачкам и проблемам с концентрацией".

Фруктовые соки

"Они содержат много сахара и почти не содержат клетчатки, что может привести к избыточному потреблению калорий и проблемам с обменом веществ".

Фастфуд с высоким содержанием трансжиров

Консерванты и искусственные добавки

Высококалорийные и жирные продукты

"Важно помнить, что умеренное употребление указанных продуктов в сочетании с здоровым и разнообразным питанием может быть приемлемым. Однако их чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье и развитии детей".

Анализ данных, касающихся 1426 детей в возрасте от 3 до 6 лет, был проведен с учетом таких параметров, как пол (698 мальчиков и девочек). Дети, включенные в исследование, употребляли ультраеду, характеризующуюся высоким содержанием «мусорной пищи».Эти выводы, опубликованные в последнем номере журнала JAMA Network Open, подчеркивают вредные последствия ультрапродуктов для метаболизма и общего состояния организма.Ранее проведенные исследования связывали ультрапродукты с возникновением серьезных заболеваний, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые патологии. Ученые выделяют эти заболевания в категорию кардиометаболической патологии, подчеркивая общий механизм их развития через нарушение обмена веществ.Уровень сахара, холестерина и липидов в организме становится основой для развития атеросклероза, инфарктов и инсультов. Подчеркивается, что подобные метаболические изменения могут начинаться уже в детском возрасте, а чем раньше они проявляются, тем выше риск возрастных заболеваний и тем меньше долговечность жизни.Это связано с избыточным потреблением «мусорной пищи», что ведет к лишнему весу, уровню сахара в крови и уменьшению «полезного» холестерина.Шоколад, конфеты, пирожные, печенье и другие сладости содержат большое количество добавленного сахара, что может привести к кариесу, избыточному весу и проблемам с обменом веществ. Газированные напитки также содержат много сахара и кислот, что негативно сказывается на зубах и общем здоровье.Завтраки, включающие в себя сахарные хлопья, батончики и другие готовые продукты, часто содержат много добавленного сахара и искусственных добавок.Возможно, это покажется удивительным, но фруктовые соки, особенно те, которые содержат добавленный сахар, могут быть очень вредными для детей.Некоторые виды фастфуда, такие как жареная картошка и жаренные куриные крылья, содержат трансжиры, которые могут повысить уровень холестерина в крови и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Многие готовые продукты для детей содержат искусственные красители, консерванты и ароматизаторы, которые могут вызывать аллергические реакции и иметь негативное воздействие на здоровье.Чипсы, сухарики, жареные картофельные продукты и другие закуски часто содержат большое количество жиров и калорий, что может привести к ожирению и проблемам с пищеварением.Ранее МедикФорум писал о пользе супов.

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