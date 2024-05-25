Терапевт Асанов: перец чили охлаждает тело в жару, диетолог Лементина назвала 6 лучших напитков, чтобы охладиться

"Принятие прохладного душа или купание в бассейне может значительно снизить температуру вашего тела. Носите легкую, прозрачную одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лён, чтобы ваше тело могло дышать. Попробуйте избегать активных занятий или физической работы на открытом воздухе в самое жаркое время дня", - говорит Пономарева.

"В жару важно пить напитки, которые помогут вам утолить жажду и охладиться. Очевидный выбор, но вода всегда является лучшим способом утолить жажду в жару. Она не содержит калорий и помогает поддерживать оптимальный уровень гидратации".

"Важно избегать напитков с высоким содержанием сахара, кофеина или алкоголя в жару, так как они могут способствовать дегидратации".

Среди них он назвал мяту, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и даже перец чили. Важно отметить, что особую роль в охлаждении организма играет острый перец чили. Терапевт пояснил, что острота перца стимулирует рецепторы во рту, улучшая кровообращение и способствуя потоотделению, что в конечном итоге помогает охлаждению тела.Подчеркивается, что острые блюда тайской и индийской кухни особенно хороши для смягчения переносимости жары. Однако важно помнить о мере: не следует увлекаться острой пищей, особенно если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В таких случаях рекомендуется воздерживаться от слишком острых блюд.что делать, чтобы охладится в жару и какие напитки лучше пить.Если это возможно, проводите время в тени или в помещении с прохладным воздухом. Легкие текстуры и ткани на кровати и мебели могут помочь сохранить прохладу в вашем доме или на улице.Охлаждающие гели для тела или увлажнители помогут снизить температуру кожи и создать ощущение прохлады, отмечает Пономарева.Пономарева назвала другие напитки, которые помогут в жару.Богата электролитами, такими как калий, идеально подходит для восстановления уровня жидкости в организме.Напитки из свежевыжатых фруктов, такие как арбузный сок или лимонад, не только вкусны, но и содержат витамины и минералы, которые могут быть полезны в жару.Популярен во многих странах, зеленый чай содержит антиоксиданты и может помочь организму охладиться.Соки из огурцов, дыни или ягод отлично утоляют жажду и придают ощущение свежести.Напитки на основе трав и мятные чаи могут помочь охладить организм и освежить дыхание.Ранее МедикФорум писал о причинах опасных отеках.

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