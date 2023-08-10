Эндокринолог Рогова: болезни щитовидной железы влияют на психику и поведение

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Врач-эндокринолог Лариса Рогова: работа щитовидной железы влияет на нервную систему.

Врач Рогова отметила в интервью, что эндокринная система, к которой относится щитовидная железа, взаимосвязана с нервной системой. Таким образом болезни щитовидки влияют на психику и поведение, вызывая появление неблагополучных психоэмоциональных симптомов.

«Многие заболевания щитовидной железы оказывают влияние на поведение и состояние психического здоровья человека», - сказала медик «Лайфу».

Рогова добавила, что в тех случаях, когда щитовидная железа вырабатывает чрезмерное количество гормонов и страдает гиперфункцией, человек становится склонен к перепадам настроения; раздражительности, вспыльчивости, тревожности, обидчивости и плаксивости.

Кроме того, избыток гормонов щитовидки, гипертиреоз могут провоцировать проблемы со сном: возникают трудности с засыпанием, частые пробуждения во время сна, ночные тревожные состояния.

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В свою очередь, гипотиреоз способствует появлению меланхолии, апатии, депрессивных состояний. Люди с этим нарушением становятся вялыми и пассивными, теряют интерес к жизни.

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«При подозрении на проблемы с эндокринной системой не стоит откладывать визит к врачу и необходимые анализы», - подчеркнула эндокринолог.

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Лариса Рогова
Лариса Рогова
Здоровье
врач-эндокринолог, заведующая отделением эндокринологии
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