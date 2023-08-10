Эндокринолог Рогова: болезни щитовидной железы влияют на психику и поведение

«Многие заболевания щитовидной железы оказывают влияние на поведение и состояние психического здоровья человека», - сказала медик «Лайфу».

«При подозрении на проблемы с эндокринной системой не стоит откладывать визит к врачу и необходимые анализы», - подчеркнула эндокринолог.

Врач Рогова отметила в интервью, что эндокринная система, к которой относится щитовидная железа, взаимосвязана с нервной системой. Таким образом болезни щитовидки влияют на психику и поведение, вызывая появление неблагополучных психоэмоциональных симптомов.Рогова добавила, что в тех случаях, когда щитовидная железа вырабатывает чрезмерное количество гормонов и страдает гиперфункцией, человек становится склонен к перепадам настроения; раздражительности, вспыльчивости, тревожности, обидчивости и плаксивости.Кроме того, избыток гормонов щитовидки, гипертиреоз могут провоцировать проблемы со сном: возникают трудности с засыпанием, частые пробуждения во время сна, ночные тревожные состояния.В свою очередь, гипотиреоз способствует появлению меланхолии, апатии, депрессивных состояний. Люди с этим нарушением становятся вялыми и пассивными, теряют интерес к жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда учащенное сердцебиение ночью указывает на инфаркт.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.