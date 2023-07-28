Врач Мокрышева: склонность к плохому настроению может вызываться гипертиреозом

«Поведение меняется: человек очень плохо себя чувствует. Повышается давление, ускоряется ритм сердца, усиливается потоотделение», - рассказала медик о том, что происходит с организмом при гипертиреозе.

Врач Мокрышева сообщила, что часто проблемы с настроением (его перепады, плохое душевное состояние, раздражительность, агрессивность, вспыльчивость, обидчивость) могут вызываться патологиями щитовидной железы. В частности это во многих случаях обусловливается избыточной активностью железы и повышенной выработкой ее гормонов. Данное состояние известно как гипертиреоз.Мокрышева посоветовала людям, замечающим у себя беспричинную склонность к плохому настроению обращаться к врачу и проверять состояние щитовидки. По словам эндокринолога, данная проблема решаема, для этого используется как инвазивная, так и неинвазивная терапия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в дождливую погоду ухудшается самочувствие людей с гипертонией и гипотонией.

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