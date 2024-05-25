Кардиолог Римская: гормональные нарушения щитовидки ведут к появлению проблем с сердцем

«Низкий уровень тиреоидных гормонов может замедлять сердечный ритм, вызывая брадикардию. Также гипотиреоз может снижать сократимость сердца, что приводит к менее эффективному выбросу крови из сердца», - рассказала врач « Газете.Ru ».

«Гипертиреоз, то есть повышенный уровень гормонов, может вызывать аритмии, такие как фибрилляция предсердий или желудочковая экстрасистолия, и повышать артериальное давление», – предупредила кардиолог.

Кардиолог Римская сообщила, что гормональные нарушения щитовидки вызывают ведут к появлению проблем с сердцем. Эти нарушения затрагивают производство гормонов щитовидной железы – трийодтиронина (T3) и тироксина (T4). При их недостаточной выработке (гипотиреоз) в организме понижается артериальное давление, замедляется сердцебиение, предупредила медик.Когда же уровень гормонов щитовидной железы становится повышенным (состояние известно как гипертиреоз или тиреотоксикоз), сердце начинает работать с перегрузками, в ускоренном темпе. Такая деятельность в режиме постоянного перенапряжения провоцирует отклонения в функционировании сердечной мышцы.Врач добавила, что когда человек долгое время страдает неконтролируемым гипертиреозом, у него с большой вероятностью возникнет сердечная недостаточность. Также может развиться ишемическая болезнь сердца.Если же долго сохраняется недостаток тиреоидных гормонов, сосудистая ткань становится жесткой, возникает дисфункция эндотелия – все это способствует отложению в сосудах холестерина и развитию атеросклероза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из первых симптомов заболевания щитовидной железы могут стать психические нарушения

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