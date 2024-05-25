«Есть только кашу на завтрак или кофе с шоколадкой или пирожным – не лучшая пищевая привычка: этот прием пищи провоцирует резкий скачок глюкозы в крови. Такой завтрак является серьезным провокатором лишнего веса», - предупредили специалисты.

«На завтрак помимо белка следует есть клетчатку и полезные жиры, которые также насыщают надолго», - посоветовали специалисты.

Употребление простых углеводов является одной из ошибок во время завтрака, – об этом рассказали специалисты проекта «здоровое-питание.рф». Простыми углеводами богаты изделия из белой рафинированной муки, разные сласти, а также измельченные, обработанные крупы, лишенные своей цельной структуры и оболочки. Манная или рисовая каши, а также каши быстрого приготовления, хлопья и сухие смеси из коробок, белый хлеб, блины и выпечка – все это содержит высокие концентрации быстрых углеводов и часто употребляется многим людьми в качестве первого приема пищи. Эксперты констатировали: такие продукты не дают длительного насыщения, поскольку обладают высоким гликемическим индексом, вызывают резкие колебания уровней сахара и инсулина в крови, провоцирующие повышенный аппетит и избыточное жироотложение.Еще одна ошибка во время завтрака – отсутствие белка. Эксперты подчеркнули, что качественный белок обязательно должен входить в первый прием пищи – это защищает организм от скачков уровня сахара и развития инсулинорезистентности, помогает сохранять здоровый вес.Помимо того, они считают ошибкой торопливый прием пищи на бегу или отказ от завтрака, его перенос на время, близкое к обеду. Когда человек не употребляет пищу вдумчиво и обстоятельно, отвлекает при её приеме на гаджеты, это мешает мозгу фиксировать количество съеденной еды. Последствием такой привычки становится развитие ожирения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько часов в день можно голодать без риска для организма.

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