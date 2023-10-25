Врач Мухина назвала трансжиры и соль среди продуктов – разрушителей сосудов

«Такой жир никак не метаболизируется и повышает уровень плохого холестерина – липопротеидов низкой плотности. Те оседают на стенках сосудов и создают бляшки».

Врач Мухина рассказала о том, какие продукты питания «убивают» сосудистую систему человека. В комментарии «Москве 24» она назвала трансжиры среди особенно опасных продуктов – разрушителей сосудовМедик обратила внимание на то, что трансжиры являются распространенным кулинарным жиром – их, например, используют в производстве шоколада, конфет, печенья и разнообразной кулинарной выпечки. Кроме того, их источником являются жареные продукты, те же картофель фри или чипсы. Употребление таких продуктов должно строго контролироваться, минимизироваться, во многих случаях – исключаться.Также врач Мухина посоветовала следить за количеством употребляемой соли. Злоупотребление этой специей ведет к появлению таких проблем как гипертоническая болезнь, отеки. Эксперт констатировала: до 80% употребляемой соли люди получают с продуктами из повседневного рациона – разнообразной колбасой, полуфабрикатами, консервами.Помимо этого, повседневный рацион не должен содержать много сахара: Мухина назвала его среди продуктов – разрушителей сосудов и провокаторов диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к определенному типу еды значительно повышает риск рака почки

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