Врач Мясников: головокружение может быть симптомом замедленного сердцебиения

«Когда сердце замедляется, говорят про брадиаритмию, то есть редкий пульс».

«Дурнота, головокружение, и ты понимаешь, что сейчас упадешь… если вы упали просто так, вас вдруг «выключило», всегда причина в сердце», - добавил известный медик.

Врач Мясников констатировал:Брадиаритмия или брадикардия – это разновидность нарушений ритма сердца, при котором частота сердечных сокращений снижается до уровня меньше 60 ударов в минуту. Александр Мясников отметил, что подобное снижение ритма сердцебиения может произойти у человека, употребившего достаточно много алкоголя, или у курильщика.Кроме того, замедленное сердцебиение наблюдается при таких заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертония, патологии щитовидной железы.Медленные сердцебиение и пульс нередко наблюдаются у людей, длительное время или профессионально занимающихся спортом. Но в обычных обстоятельствах они с большой вероятностью могут возникать как тревожных предупреждающий симптом. Длительная или часто возникающая брадикардия способствует истощению миокарда и влияет на возможность таких событий как разрыв сердечной мышцы и инфаркт.Мясников посоветовал обращаться к врачу с данной проблемой – замедленная работа сердца может потребовать установки кардиостимулятора.Врач Мясников заметил, что симптомом замедленного сердцебиения может быть головокружение, обморочное состояние.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что волгоградскими врачами были названы самые вредные для сердца и сосудов продукты

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