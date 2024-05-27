Волгоградские врачи назвали продукты с трансжирами среди самых вредных для сердца и сосудов
Врачи: вредными для сердца и сосудов трансжирами насыщены фастфуд и промышленная выпечка.
Врачи, представляющие волгоградский Роспотребнадзор, составили перечень продуктов, которые они рекомендуют избегать для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Среди самых вредных для сердца и сосудов врачи назвали первыми продукты с трансжирами, об этом проинформировал «АиФ»-Волгоград.
Трансжиры являются по сути искусственным жиром: они, образуются в процессе обработки животных и растительных масел.
«Трансжиры содержаться в маргарине, фастфуде, печенье разных сортов, полуфабрикатах, мороженом, чипсах. На этикетках они обозначаются как «гидрогенизированные» или «частично гидрогенизированные» масла», - поделились эксперты.
Почему трансжиры вредны? По данным исследований, трансжиры оказывают разнообразное негативное воздействие на организм.
- Повышают уровень холестерина ЛПНП («плохого»).
- Увеличивают риск накопления жира и холестерина в артериях и связанного с ним атеросклерозаю
- Вызывают воспаление.
Что еще опасно для сосудов и сердца – это избыток сахара, соли, алкоголя: их присутствие в рационе должно быть исключительно ограниченным.
«Вместо соли следует чаще использовать специи и травы, сахар лучше получать из сезонных фруктов и ягод. Что касается алкоголя, то его безопасной дозы не существует в принципе, поэтому правильнее всего отказаться от него», - констатировали эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трансжиры бывают не только опасными, но и полезными, об этом рассказала врач Екатерина Волкова.
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