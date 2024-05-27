Волгоградские врачи назвали продукты с трансжирами среди самых вредных для сердца и сосудов

«Трансжиры содержаться в маргарине, фастфуде, печенье разных сортов, полуфабрикатах, мороженом, чипсах. На этикетках они обозначаются как «гидрогенизированные» или «частично гидрогенизированные» масла», - поделились эксперты.

Повышают уровень холестерина ЛПНП («плохого»).

Увеличивают риск накопления жира и холестерина в артериях и связанного с ним атеросклерозаю

Вызывают воспаление.

«Вместо соли следует чаще использовать специи и травы, сахар лучше получать из сезонных фруктов и ягод. Что касается алкоголя, то его безопасной дозы не существует в принципе, поэтому правильнее всего отказаться от него», - констатировали эксперты.

Врачи, представляющие волгоградский Роспотребнадзор, составили перечень продуктов, которые они рекомендуют избегать для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Среди самых вредных для сердца и сосудов врачи назвали первыми продукты с трансжирами, об этом проинформировал «АиФ»-Волгоград.Трансжиры являются по сути искусственным жиром: они, образуются в процессе обработки животных и растительных масел.По данным исследований, трансжиры оказывают разнообразное негативное воздействие на организм.Волгоградские врачи добавила, что для профилактики сердечно-сосудистых нарушений также важно контролировать количество употребляемых в пищу насыщенных животных жиров. На летний период они посоветовали исключить из рациона жирное мясо, кондитерские изделия, полуфабрикаты, а также в целом есть меньше обработанных продуктов.Что еще опасно для сосудов и сердца – это избыток сахара, соли, алкоголя: их присутствие в рационе должно быть исключительно ограниченным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что трансжиры бывают не только опасными, но и полезными, об этом рассказала врач Екатерина Волкова

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