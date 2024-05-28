Врач Филёва: людей с лишним весом комары кусают чаще

«Исследования подтверждают, что около 20% людей буквально приманивают комаров», - отметила медик в разговоре с « Известиями ».

«В человеческом поте содержатся мочевая кислота, аммиак и другие соединения, которые манят насекомых. Дезодорант может помочь уменьшить выделяемый аромат, но полностью не спасает. Духи для маскировки запаха помогают не всегда. Комарам нравятся сладковатые ароматы — их летом лучше избегать или хотя бы не пользоваться парфюмом при выезде на природу», - поделилась рекомендацией врач Филёва.

Врач Филёва рассказала, какие люди в большей степени привлекают комаров.Александра Филёва уточнила, что жертвами укусов комаров (конкретно тигровых комаров Aedes albopictus) чаще становятся люди с первой положительной группой крови. Малярийные комары, считающиеся самыми опасными, чаще жалят людей с четвертой группой крови.Врач добавила, что комары чаще кусают людей с частым дыханием, при котором выделяется больше углекислого газа, к которому эти насекомые чувствительны. Таким учащенным дыханием, например, обладают люди с лишним весом, и их комары кусают чаще худощавых.Еще одна особенность, привлекающая крылатых кровопийц, – это усиленное потоотделение. Пахучие вещества, выделяемые телом вместе с потом, они способны улавливать на очень больших расстояниях. При этом попытки замаскировать пот с помощью парфюмерии лишь усиливают интерес комаров к телу, источающему такой аромат.Кроме того, сообщила специалист, комарам нравится запах, исходящий от ног. Если ступни потеют, недостаточно часто моются, их обладатель становится для насекомых желанной целью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что укусы комаров могут вызвать неожиданно тяжелые реакции со стороны организма

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.