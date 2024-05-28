Врач Филёва: людей с лишним весом комары кусают чаще
Врач-дерматолог Александра Филёва: организм некоторых людей сильнее реагирует на укусы комаров.
Врач Филёва рассказала, какие люди в большей степени привлекают комаров.
«Исследования подтверждают, что около 20% людей буквально приманивают комаров», - отметила медик в разговоре с «Известиями».
Александра Филёва уточнила, что жертвами укусов комаров (конкретно тигровых комаров Aedes albopictus) чаще становятся люди с первой положительной группой крови. Малярийные комары, считающиеся самыми опасными, чаще жалят людей с четвертой группой крови.
Врач добавила, что комары чаще кусают людей с частым дыханием, при котором выделяется больше углекислого газа, к которому эти насекомые чувствительны. Таким учащенным дыханием, например, обладают люди с лишним весом, и их комары кусают чаще худощавых.
Еще одна особенность, привлекающая крылатых кровопийц, – это усиленное потоотделение. Пахучие вещества, выделяемые телом вместе с потом, они способны улавливать на очень больших расстояниях. При этом попытки замаскировать пот с помощью парфюмерии лишь усиливают интерес комаров к телу, источающему такой аромат.
«В человеческом поте содержатся мочевая кислота, аммиак и другие соединения, которые манят насекомых. Дезодорант может помочь уменьшить выделяемый аромат, но полностью не спасает. Духи для маскировки запаха помогают не всегда. Комарам нравятся сладковатые ароматы — их летом лучше избегать или хотя бы не пользоваться парфюмом при выезде на природу», - поделилась рекомендацией врач Филёва.
Кроме того, сообщила специалист, комарам нравится запах, исходящий от ног. Если ступни потеют, недостаточно часто моются, их обладатель становится для насекомых желанной целью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что укусы комаров могут вызвать неожиданно тяжелые реакции со стороны организма.
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Александра Филёва
Здоровье
эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог
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