Врач Вялов: алкоголь вместе с жирной закуской может вызвать «взрыв» поджелудочной

«Употребление жирных продуктов в сочетании со спиртным опасно развитием панкреатита – то есть, воспалением поджелудочной, клетки которой погибают, разрушаются», - сообщил врач в своем Telegram-канале.

«Это приводит к тому, что поджелудочная пыжится, а выделить ферменты не может, и «взрывается», что мы называем панкреатитом», - заявил гастроэнтеролог.

Врач Вялов предупредил о серьезной опасности для организма такого сочетания как алкоголь и жирная еда. По словам медика, алкоголь вместе с жирной закуской может вести к воспалению поджелудочной железы.Сергей Вялов отметил, что алкоголь вместе с жирной закуской способен вызвать «взрыв» поджелудочной. Он объяснил, что спиртные напитки стимулируют сгущение ферментов, тогда как жирные блюда и закуски требуют для расщепления сразу их большое количество.Также Вялов обратил внимание на то, что состояние железы существенно ухудшает курение. Также к факторам негативного влияния на здоровье органа относятся прием антибиотиков, иммунные нарушения, патологии желчного пузыря, кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянная тяга к сладкой или жирной еде является одним из признаков пищевой аддикции

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