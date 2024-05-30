Врач Малышева назвала признаки рака мозга, онколог Воробьев объяснил, кто находится в группе риска

"Группа риска развития рака мозга включает людей с определенными характеристиками и факторами, которые могут повышать вероятность возникновения этого заболевания", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Возраст

Пол

"Некоторые типы опухолей головного мозга чаще встречаются у мужчин, тогда как другие могут быть более распространены у женщин".

Генетические предрасположенности

"Некоторые наследственные синдромы, такие как нейрофиброматоз или синдром Ли-Фраумени, связаны с повышенным риском развития опухолей мозга".

Ионизирующее излучение

Ослабленная иммунная система

Воздействие определенных химических веществ

История травм головы

Радиация и электромагнитные поля

"Хотя наличие одного или нескольких из этих факторов риска может увеличить вероятность развития рака мозга, это не означает, что у человека обязательно возникнет это заболевание. Консультация с врачом может помочь оценить индивидуальный риск и определить, какие профилактические меры могут быть предприняты", - советует Воробьев.

По словам Малышевой, опухоль головного мозга является довольно редким заболеванием в России: у мужчин на каждые 100 тысяч человек регистрируется от 6 до 19 случаев, а у женщин — от 4 до 18 случаев. На сегодняшний день единственным подтвержденным фактором риска развития этого заболевания является воздействие ионизирующего излучения. Другие причины пока не выявлены.Доктор Малышева также подчеркнула, что учёные продолжают исследовать генетические факторы, которые могут повысить риск возникновения рака мозга. В числе симптомов она выделила изменения во внешности лица, часто связанные с давлением опухоли на области, такие как носогубная складка.Она подчеркнула важность незамедлительного обращения к врачу при возникновении головных болей, нарушений функций организма и других проблем со здоровьем. Нарушения речи также могут служить признаком наличия опухоли,Риск развития опухоли головного мозга увеличивается с возрастом. Хотя рак мозга может возникать в любом возрасте, определенные типы опухолей чаще встречаются у пожилых людей, тогда как другие типы могут быть более распространены у детей.Наличие в семейном анамнезе случаев рака мозга или других видов рака может увеличить риск.Воздействие высоких доз ионизирующего излучения, такого как радиотерапия, используемая для лечения других видов рака, может увеличить риск развития опухолей головного мозга.Люди с ослабленной иммунной системой, такие как пациенты с ВИЧ/СПИДом или те, кто принимает иммунодепрессанты, имеют повышенный риск развития определенных типов опухолей мозга, таких как лимфома центральной нервной системы.Некоторые исследования указывают на то, что воздействие определенных химических веществ и токсинов на рабочем месте может увеличить риск развития опухолей головного мозга, хотя эти данные не всегда являются однозначными.Хотя доказательства неоднозначны, некоторые исследования связывают тяжелые травмы головы с повышенным риском некоторых типов опухолей головного мозга.Некоторые исследования рассматривают потенциальную связь между воздействием радиации, электромагнитных полей и повышенным риском развития опухолей головного мозга, однако убедительных доказательств на этот счет пока нет.Ранее МедикФорум писал о пользе жирной свинины.

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