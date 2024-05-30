Диетолог Чехонина объяснила, почему худеющим нельзя алкоголь, нутрициолог Строков назвал разрешенное количество алкогольных напитков

"Когда дело касается употребления алкоголя на диете для похудения, важно учитывать несколько ключевых факторов: калорийность напитка, его влияние на аппетит и способность организма перерабатывать калории. Хотя лучший подход — это полный отказ от алкоголя, если вы все же решите пить, некоторые виды алкоголя могут быть менее вредны для вашего диетического режима", - говорит Строков специально для МедикФорум.

"Сухое вино обычно содержит меньше сахара по сравнению с десертными и сладкими винами".

"Разбавляйте их водой, минеральной водой или диетическими напитками без сахара, чтобы избежать лишних калорий".

Несколько дополнительных советов

"Помните, что даже низкокалорийные алкогольные напитки могут замедлить процесс похудения, так как алкоголь влияет на метаболизм жиров и может затруднить контроль аппетита. Всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы выбрать оптимальную стратегию для достижения ваших целей в области здоровья и веса".

Согласно отчету Министерства здравоохранения России за 2023 год, представленному на коллегии министерства в рамках мероприятия «День национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь» на выставке-форуме «Россия», уровень потребления алкоголя снизился с 9,43 литра этилового спирта на душу населения в 2018 году до 8,44 литра в 2023 году. Это сокращение практически на один литр, как сообщает «РБК».Юлия Чехонина, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», подчеркивает важность сокращения или полного отказа от употребления алкоголя.В прошлом книги о различных диетах, допускавших употребление вина, пользовались популярностью. Однако за последние годы медицинское сообщество стало более критически относиться к этим рекомендациям. Чехонина отмечает, что, хотя можно составить различные диеты с включением алкоголя, они не принесут пользы для здоровья и могут иметь негативные последствия.Эксперт объясняет, что алкоголь ведет к снижению бдительности, потере контроля над приемом пищи и добавляет лишние калории.Алкоголь стимулирует аппетит и имеет высокую калорийность. Поскольку калорийность спирта составляет семь килокалорий на грамм, организм в первую очередь использует эту энергию, а неиспользованные калории из других продуктов откладываются, что может привести к ожирению.Вот несколько его рекомендаций:: обычно содержит около 120 калорий на бокал (150 мл).: также около 120-125 калорий на бокал.Содержит около 90-100 калорий на бокал (150 мл).Выбирайте варианты с маркировкой "брют" или "сухое".Легкие сорта пива обычно содержат меньше калорий, около 90-110 калорий на бутылку (355 мл).Обратите внимание на калорийность, так как некоторые сорта могут содержать больше сахара и углеводов.: около 100 калорий на 45 мл (одна порция).: употребляйте алкоголь умеренно и контролируйте количество. Чем меньше алкоголя вы пьете, тем лучше для вашей диеты.: это поможет вам насладиться напитком и снизить общее потребление.: они могут содержать много добавленных сахаров и калорий.: алкоголь может усилить чувство голода и привести к перееданию.Ранее МедикФорум писал о пользе жирной свинины.

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