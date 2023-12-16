Диетолог Чехонина: богатые витамином В12 куриные сердечки полезны для здоровья крови

«Витамин В12 в большом количестве содержится в куриных сердечках. Он необходим для формирования эритроцитов – красных клеток крови, переносящих кислород ко всем органам», - отметила Чехонина в комментарии телеканалу «Россия 1».

Диетолог Чехонина заявила, что богатые витамином В12 куриные сердечки полезны для укрепления здоровья крови и профилактики анемии.Специалистка добавила, что данный витамин имеет большое значение для сохранения энергетического тонуса. Зимой он существенно снижается у многих, в это время года характерными становятся жалобы на сонливость, вялость, отсутствие мотивации, низкую концентрацию. Употребление куриных сердечек, богатых витамином В12, в некоторой мере помогает решить эту проблему.Также медик обратила внимание на то, что куриные сердечки подойдут для питания не всем. При имеющихся проблемах с сосудами и сердцем, склонности к суставным воспалениям их не следует употреблять, не проконсультировавшись с врачом.Этот продукт отличается большим количеством цинка – особенно актуального микроэлемента в сезон простуд. Цинк способен эффективно поддерживать иммунитет, улучшает способность организма сопротивляться инфекциям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно употреблять разные субпродукты

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