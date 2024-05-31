56-летняя россиянка успешно родила первенца, гинеколог Комарова рассказала о рисках поздних родов

937 Фото: https://unsplash.com/photos/woman-carrying-baby-w-RTffXK9tM
56-летняя россиянка успешно родила первенца, гинеколог Комарова рассказала о рисках поздних родов


В Ростове-на-Дону врачи успешно помогли женщине родить первого ребенка, несмотря на её зрелый возраст.


Как сообщает Mash, местная жительница долгое время стремилась создать счастливую семью, но её мечты не сбывались в молодости.

Однако в 56 лет она и её супруг узнали, что ожидают ребенка, и обратились за помощью к специалистам.

В Ростовском государственном медицинском университете сообщили, что, несмотря на возраст матери, беременность и роды прошли благополучно. Для родоразрешения было применено кесарево сечение, и сейчас счастливая мама вместе с новорожденным находятся дома. Медики отметили, что ребенок абсолютно здоров.

"Этот случай довольно редкий, - прокомментировали в РосГМУ. - Но он показывает, что даже в достаточно взрослом возрасте возможно успешное деторождение".

Риски поздних родов


"Поздние роды, обычно определяемые как беременность после 35-40 лет, могут быть связаны с определенными рисками как для матери, так и для ребенка. Тем не менее, благодаря современным медицинским технологиям и наблюдению, многие женщины успешно рожают здоровых детей в этом возрасте", - комментирует новость специально для МедикФорум врач-гинеколог Елизавета Комарова.


Риски для матери


Повышенное артериальное давление

Гипертония и преэклампсия чаще встречаются у женщин старшего возраста, что может привести к осложнениям как для матери, так и для ребенка.

Гестационный диабет

Риск развития гестационного диабета увеличивается с возрастом. Это состояние требует тщательного контроля уровня сахара в крови и может влиять на здоровье ребенка.

Проблемы с плацентой

Плацентарные осложнения, такие как преждевременная отслойка плаценты или предлежание плаценты, могут быть более вероятными.

Кесарево сечение

Вероятность кесарева сечения возрастает, так как могут возникнуть осложнения, требующие оперативного вмешательства.

Трудности с родами

Роды могут быть более продолжительными и трудными, увеличивается вероятность вмешательства, такого как применение вакуума.


Риски для ребенка


Генетические аномалии

Риск рождения ребенка с генетическими нарушениями, такими как синдром Дауна, увеличивается с возрастом матери.

Преждевременные роды

Поздние беременности имеют более высокий риск преждевременных родов, что может повлиять на здоровье и развитие ребенка.

Низкий вес при рождении

Вероятность рождения ребенка с низким весом выше, что требует специального ухода.

"Современные достижения медицины, включая доступ к высокотехнологичному пренатальному уходу и возможности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), значительно улучшили шансы на успешное вынашивание и рождение здорового ребенка в более зрелом возрасте. Тем не менее, важно понимать и принимать в расчет все возможные риски и быть готовыми к регулярному медицинскому наблюдению".


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