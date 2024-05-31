56-летняя россиянка успешно родила первенца, гинеколог Комарова рассказала о рисках поздних родов
В Ростове-на-Дону врачи успешно помогли женщине родить первого ребенка, несмотря на её зрелый возраст.
Как сообщает Mash, местная жительница долгое время стремилась создать счастливую семью, но её мечты не сбывались в молодости.
Однако в 56 лет она и её супруг узнали, что ожидают ребенка, и обратились за помощью к специалистам.
В Ростовском государственном медицинском университете сообщили, что, несмотря на возраст матери, беременность и роды прошли благополучно. Для родоразрешения было применено кесарево сечение, и сейчас счастливая мама вместе с новорожденным находятся дома. Медики отметили, что ребенок абсолютно здоров.
"Этот случай довольно редкий, - прокомментировали в РосГМУ. - Но он показывает, что даже в достаточно взрослом возрасте возможно успешное деторождение".
Риски поздних родов
"Поздние роды, обычно определяемые как беременность после 35-40 лет, могут быть связаны с определенными рисками как для матери, так и для ребенка. Тем не менее, благодаря современным медицинским технологиям и наблюдению, многие женщины успешно рожают здоровых детей в этом возрасте", - комментирует новость специально для МедикФорум врач-гинеколог Елизавета Комарова.
Риски для матери
Повышенное артериальное давление
Гипертония и преэклампсия чаще встречаются у женщин старшего возраста, что может привести к осложнениям как для матери, так и для ребенка.
Гестационный диабет
Риск развития гестационного диабета увеличивается с возрастом. Это состояние требует тщательного контроля уровня сахара в крови и может влиять на здоровье ребенка.
Проблемы с плацентой
Плацентарные осложнения, такие как преждевременная отслойка плаценты или предлежание плаценты, могут быть более вероятными.
Кесарево сечение
Вероятность кесарева сечения возрастает, так как могут возникнуть осложнения, требующие оперативного вмешательства.
Трудности с родами
Роды могут быть более продолжительными и трудными, увеличивается вероятность вмешательства, такого как применение вакуума.
Риски для ребенка
Генетические аномалии
Риск рождения ребенка с генетическими нарушениями, такими как синдром Дауна, увеличивается с возрастом матери.
Преждевременные роды
Поздние беременности имеют более высокий риск преждевременных родов, что может повлиять на здоровье и развитие ребенка.
Низкий вес при рождении
Вероятность рождения ребенка с низким весом выше, что требует специального ухода.
"Современные достижения медицины, включая доступ к высокотехнологичному пренатальному уходу и возможности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), значительно улучшили шансы на успешное вынашивание и рождение здорового ребенка в более зрелом возрасте. Тем не менее, важно понимать и принимать в расчет все возможные риски и быть готовыми к регулярному медицинскому наблюдению".
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