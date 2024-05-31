56-летняя россиянка успешно родила первенца, гинеколог Комарова рассказала о рисках поздних родов

"Этот случай довольно редкий, - прокомментировали в РосГМУ. - Но он показывает, что даже в достаточно взрослом возрасте возможно успешное деторождение".

Риски поздних родов

"Поздние роды, обычно определяемые как беременность после 35-40 лет, могут быть связаны с определенными рисками как для матери, так и для ребенка. Тем не менее, благодаря современным медицинским технологиям и наблюдению, многие женщины успешно рожают здоровых детей в этом возрасте", - комментирует новость специально для МедикФорум врач-гинеколог Елизавета Комарова.





Риски для матери





Риски для ребенка

"Современные достижения медицины, включая доступ к высокотехнологичному пренатальному уходу и возможности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), значительно улучшили шансы на успешное вынашивание и рождение здорового ребенка в более зрелом возрасте. Тем не менее, важно понимать и принимать в расчет все возможные риски и быть готовыми к регулярному медицинскому наблюдению".

Как сообщает Mash, местная жительница долгое время стремилась создать счастливую семью, но её мечты не сбывались в молодости.Однако в 56 лет она и её супруг узнали, что ожидают ребенка, и обратились за помощью к специалистам.В Ростовском государственном медицинском университете сообщили, что, несмотря на возраст матери, беременность и роды прошли благополучно. Для родоразрешения было применено кесарево сечение, и сейчас счастливая мама вместе с новорожденным находятся дома. Медики отметили, что ребенок абсолютно здоров.Гипертония и преэклампсия чаще встречаются у женщин старшего возраста, что может привести к осложнениям как для матери, так и для ребенка.Риск развития гестационного диабета увеличивается с возрастом. Это состояние требует тщательного контроля уровня сахара в крови и может влиять на здоровье ребенка.Плацентарные осложнения, такие как преждевременная отслойка плаценты или предлежание плаценты, могут быть более вероятными.Вероятность кесарева сечения возрастает, так как могут возникнуть осложнения, требующие оперативного вмешательства.Роды могут быть более продолжительными и трудными, увеличивается вероятность вмешательства, такого как применение вакуума.Риск рождения ребенка с генетическими нарушениями, такими как синдром Дауна, увеличивается с возрастом матери.Поздние беременности имеют более высокий риск преждевременных родов, что может повлиять на здоровье и развитие ребенка.Вероятность рождения ребенка с низким весом выше, что требует специального ухода.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака головного мозга.

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