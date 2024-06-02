Кардиолог Мора назвала диету, которая продлевает жизнь женщин, нутрициолог Строков перечислил 5 самых полезных продуктов для женщин
Кардиолог Самия Мора отметила средиземноморскую диету как оптимальный выбор для продления женской жизни, об этом сообщило издание The Sun.
Мора акцентировала внимание на том, что для поддержания здоровья и долголетия женщины должны включать в свой рацион много фруктов и овощей, цельнозерновые продукты и рыбу. Она подчеркнула, что именно такой подход к питанию способствует укреплению здоровья и продлению жизни.
По мнению доктора Моры, следование средиземноморской диете значительно уменьшает риск преждевременной смерти. Этот вывод был сделан на основе 25-летнего исследования, в котором участвовали более 23 тысяч здоровых женщин старше 45 лет.
Результаты исследования показали, что у женщин, строго придерживавшихся этой диеты, риск преждевременной смерти снизился примерно на 23 процента, даже с учетом таких факторов, как вес, рост и вредные привычки, включая потребление алкоголя.
Пять самых полезных продуктов для женского здоровья
"Поддержание здоровья требует разнообразного и сбалансированного питания. Для женщин некоторые продукты оказывают особенно благоприятное воздействие на организм", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
1. Лосось
"Лосось богат полезными жирами, которые способствуют здоровью сердца, уменьшают воспаление и поддерживают здоровье мозга".
Витамин D: Этот витамин важен для здоровья костей и иммунной системы.
Белок: Лосось является отличным источником белка, который необходим для восстановления и роста тканей.
"Постарайтесь включать лосось в свой рацион хотя бы два раза в неделю".
2. Ягоды
"Ягоды, такие как черника, малина и клубника, богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и уменьшают воспаление".
Витамин C: Этот витамин поддерживает иммунную систему и улучшает состояние кожи.
Клетчатка: Ягоды содержат много клетчатки, что способствует здоровому пищеварению и поддерживает чувство сытости.
"Добавляйте ягоды в йогурты, каши или употребляйте их как самостоятельный перекус".
3. Капуста
"Капуста богата витаминами K, C и A, а также фолатом и железом, что важно для общего здоровья и профилактики анемии".
Антиоксиданты: В капусте содержатся антиоксиданты, которые помогают в борьбе с воспалением и хроническими заболеваниями.
Низкая калорийность: Это делает капусту отличным продуктом для поддержания веса.
"Используйте капусту в салатах, супах или как гарнир".
4. Йогурт
"Йогурт содержит полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника и иммунную систему".
Кальций: Этот минерал необходим для здоровья костей и предотвращения остеопороза.
Белок: Йогурт является хорошим источником белка, который помогает в восстановлении мышц и тканей.
"Выбирайте йогурт без добавленного сахара и добавляйте свежие фрукты или орехи для улучшения вкуса и пользы".
5. Орехи
"Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и фисташки, богаты моно- и полиненасыщенными жирами, которые полезны для сердца".
Белок и клетчатка: Эти компоненты способствуют поддержанию энергии и сытости на протяжении дня.
Витамины и минералы: Орехи содержат витамин E, магний и селен, которые важны для здоровья кожи, иммунной системы и метаболизма.
"Употребляйте небольшую горсть орехов в качестве перекуса или добавляйте их в салаты и каши".
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