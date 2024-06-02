Кардиолог Мора назвала диету, которая продлевает жизнь женщин, нутрициолог Строков перечислил 5 самых полезных продуктов для женщин

Пять самых полезных продуктов для женского здоровья

"Поддержание здоровья требует разнообразного и сбалансированного питания. Для женщин некоторые продукты оказывают особенно благоприятное воздействие на организм", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

1. Лосось

"Лосось богат полезными жирами, которые способствуют здоровью сердца, уменьшают воспаление и поддерживают здоровье мозга".

"Постарайтесь включать лосось в свой рацион хотя бы два раза в неделю".

2. Ягоды

"Ягоды, такие как черника, малина и клубника, богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и уменьшают воспаление".

"Добавляйте ягоды в йогурты, каши или употребляйте их как самостоятельный перекус".

3. Капуста

"Капуста богата витаминами K, C и A, а также фолатом и железом, что важно для общего здоровья и профилактики анемии".

"Используйте капусту в салатах, супах или как гарнир".

4. Йогурт

"Йогурт содержит полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника и иммунную систему".

"Выбирайте йогурт без добавленного сахара и добавляйте свежие фрукты или орехи для улучшения вкуса и пользы".

5. Орехи

"Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и фисташки, богаты моно- и полиненасыщенными жирами, которые полезны для сердца".

"Употребляйте небольшую горсть орехов в качестве перекуса или добавляйте их в салаты и каши".

Мора акцентировала внимание на том, что для поддержания здоровья и долголетия женщины должны включать в свой рацион много фруктов и овощей, цельнозерновые продукты и рыбу. Она подчеркнула, что именно такой подход к питанию способствует укреплению здоровья и продлению жизни.По мнению доктора Моры, следование средиземноморской диете значительно уменьшает риск преждевременной смерти. Этот вывод был сделан на основе 25-летнего исследования, в котором участвовали более 23 тысяч здоровых женщин старше 45 лет.Результаты исследования показали, что у женщин, строго придерживавшихся этой диеты, риск преждевременной смерти снизился примерно на 23 процента, даже с учетом таких факторов, как вес, рост и вредные привычки, включая потребление алкоголя.: Этот витамин важен для здоровья костей и иммунной системы.: Лосось является отличным источником белка, который необходим для восстановления и роста тканей.: Этот витамин поддерживает иммунную систему и улучшает состояние кожи.: Ягоды содержат много клетчатки, что способствует здоровому пищеварению и поддерживает чувство сытости.: В капусте содержатся антиоксиданты, которые помогают в борьбе с воспалением и хроническими заболеваниями.: Это делает капусту отличным продуктом для поддержания веса.: Этот минерал необходим для здоровья костей и предотвращения остеопороза.: Йогурт является хорошим источником белка, который помогает в восстановлении мышц и тканей.: Эти компоненты способствуют поддержанию энергии и сытости на протяжении дня.: Орехи содержат витамин E, магний и селен, которые важны для здоровья кожи, иммунной системы и метаболизма.Ранее МедикФорум писал о полезных бутербродов на завтрак.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.