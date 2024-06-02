Россиянам рассказали, какие завтраки приводят к ожирению, диетолог Пономарева назвала 3 идеальных варианта

Три варианта самого полезного завтрака, которые не приведут к ожирению

"Правильный завтрак может не только помочь поддерживать здоровый вес, но и обеспечить вас энергией на весь день. Есть три варианта завтрака, которые сбалансированы по содержанию белков, углеводов и полезных жиров, способствуют насыщению и не приводят к набору лишнего веса", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

1. Овсяная каша с ягодами и орехами

Овсяные хлопья (цельнозерновые)

Свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника)

Несколько орехов (миндаль, грецкие орехи, фисташки)

Льняное семя или чиа

Небольшое количество меда или кленового сиропа (по желанию)

Клетчатка : Овсянка и ягоды богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению и поддерживает чувство сытости.

: Овсянка и ягоды богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению и поддерживает чувство сытости. Белок и здоровые жиры : Орехи и семена обеспечивают белком и полезными жирами, которые необходимы для стабильного уровня энергии и здоровья сердца.

: Орехи и семена обеспечивают белком и полезными жирами, которые необходимы для стабильного уровня энергии и здоровья сердца. Антиоксиданты: Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений и уменьшают воспаление.

"Приготовьте овсянку на воде или молоке (растительном или коровьем). Добавьте ягоды, орехи и семена, при желании полейте небольшим количеством меда или кленового сиропа".

2. Смузи с зеленым шпинатом и авокадо

Горсть свежего шпината

Половина авокадо

Один банан

Несколько ягод (по выбору)

Несколько ложек греческого йогурта

Несколько ложек мюсли или гранолы без сахара

Семена чиа или льняное семя

Зелень : Шпинат и авокадо богаты витаминами и минералами, особенно витамином K и фолатом.

: Шпинат и авокадо богаты витаминами и минералами, особенно витамином K и фолатом. Белок : Греческий йогурт обеспечивает значительное количество белка.

: Греческий йогурт обеспечивает значительное количество белка. Полезные жиры: Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердца.

"Смешайте шпинат, авокадо, банан и ягоды в блендере до однородной консистенции. Вылейте смузи в миску, сверху добавьте йогурт, мюсли и семена".

3. Цельнозерновой тост с авокадо и яйцом-пашот

Ломтик цельнозернового хлеба

Половина авокадо

Одно яйцо

Соль и перец по вкусу

Несколько капель лимонного сока

Белок : Яйцо является отличным источником белка, который помогает дольше сохранять чувство сытости.

: Яйцо является отличным источником белка, который помогает дольше сохранять чувство сытости. Полезные жиры : Авокадо содержит полезные жиры, которые важны для здоровья сердца и мозга.

: Авокадо содержит полезные жиры, которые важны для здоровья сердца и мозга. Клетчатка: Цельнозерновой хлеб обеспечивает клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы.





"Эти три варианта завтрака не только вкусные, но и сбалансированные, помогая поддерживать здоровый вес и обеспечивая энергией на весь день. Включив их в свой рацион, вы сможете насладиться питательными и полезными блюдами, которые способствуют вашему благополучию", - говорит Пономарева.

Круассаны, пирожные и прочая выпечка на завтрак могут способствовать набору веса. Это связано с тем, что такие продукты содержат пустые калории и быстрые углеводы. Они быстро усваиваются, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови, но чувство сытости проходит очень быстро. Поэтому лучший вариант — завтрак, богатый белком, клетчаткой и полезными жирами.Например, можно выбрать бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченной куриной грудкой или рыбой, вареные яйца, овощи, кашу с орехами и ягодами.Пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня, нарушению метаболических процессов и недостатку энергии, необходимой для продуктивного и активного дня.Поджарьте ломтик цельнозернового хлеба. Разомните авокадо и добавьте немного лимонного сока, соли и перца. Приготовьте яйцо-пашот и выложите его на тост с авокадо.Ранее МедикФорум писал о полезных бутербродах на завтрак.

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