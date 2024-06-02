Россиянам рассказали, какие завтраки приводят к ожирению, диетолог Пономарева назвала 3 идеальных варианта

221 Фото: https://unsplash.com/photos/toasted-wheat-bread-with-fried-egg-rQsYZnCRU00
Россиянам рассказали, какие завтраки приводят к ожирению, диетолог Пономарева назвала 3 идеальных варианта


Пропуск завтрака или отсутствие белка в утреннем приеме пищи увеличивают риск набора лишнего веса, сообщает портал здоровое-питание.рф.


Круассаны, пирожные и прочая выпечка на завтрак могут способствовать набору веса. Это связано с тем, что такие продукты содержат пустые калории и быстрые углеводы. Они быстро усваиваются, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови, но чувство сытости проходит очень быстро. Поэтому лучший вариант — завтрак, богатый белком, клетчаткой и полезными жирами.

Например, можно выбрать бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченной куриной грудкой или рыбой, вареные яйца, овощи, кашу с орехами и ягодами.

Пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня, нарушению метаболических процессов и недостатку энергии, необходимой для продуктивного и активного дня.

Три варианта самого полезного завтрака, которые не приведут к ожирению


"Правильный завтрак может не только помочь поддерживать здоровый вес, но и обеспечить вас энергией на весь день. Есть три варианта завтрака, которые сбалансированы по содержанию белков, углеводов и полезных жиров, способствуют насыщению и не приводят к набору лишнего веса", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

1. Овсяная каша с ягодами и орехами


Ингредиенты:
  • Овсяные хлопья (цельнозерновые)
  • Свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника)
  • Несколько орехов (миндаль, грецкие орехи, фисташки)
  • Льняное семя или чиа
  • Небольшое количество меда или кленового сиропа (по желанию)
Преимущества:
  • Клетчатка: Овсянка и ягоды богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению и поддерживает чувство сытости.
  • Белок и здоровые жиры: Орехи и семена обеспечивают белком и полезными жирами, которые необходимы для стабильного уровня энергии и здоровья сердца.
  • Антиоксиданты: Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений и уменьшают воспаление.
"Приготовьте овсянку на воде или молоке (растительном или коровьем). Добавьте ягоды, орехи и семена, при желании полейте небольшим количеством меда или кленового сиропа".

2. Смузи с зеленым шпинатом и авокадо


Ингредиенты:
  • Горсть свежего шпината
  • Половина авокадо
  • Один банан
  • Несколько ягод (по выбору)
  • Несколько ложек греческого йогурта
  • Несколько ложек мюсли или гранолы без сахара
  • Семена чиа или льняное семя
Преимущества:
  • Зелень: Шпинат и авокадо богаты витаминами и минералами, особенно витамином K и фолатом.
  • Белок: Греческий йогурт обеспечивает значительное количество белка.
  • Полезные жиры: Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердца.
"Смешайте шпинат, авокадо, банан и ягоды в блендере до однородной консистенции. Вылейте смузи в миску, сверху добавьте йогурт, мюсли и семена".

3. Цельнозерновой тост с авокадо и яйцом-пашот


Ингредиенты:
  • Ломтик цельнозернового хлеба
  • Половина авокадо
  • Одно яйцо
  • Соль и перец по вкусу
  • Несколько капель лимонного сока
Преимущества:
  • Белок: Яйцо является отличным источником белка, который помогает дольше сохранять чувство сытости.
  • Полезные жиры: Авокадо содержит полезные жиры, которые важны для здоровья сердца и мозга.
  • Клетчатка: Цельнозерновой хлеб обеспечивает клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы.
Поджарьте ломтик цельнозернового хлеба. Разомните авокадо и добавьте немного лимонного сока, соли и перца. Приготовьте яйцо-пашот и выложите его на тост с авокадо.


"Эти три варианта завтрака не только вкусные, но и сбалансированные, помогая поддерживать здоровый вес и обеспечивая энергией на весь день. Включив их в свой рацион, вы сможете насладиться питательными и полезными блюдами, которые способствуют вашему благополучию", - говорит Пономарева.


Ранее МедикФорум писал о полезных бутербродах на завтрак.


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