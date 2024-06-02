Россиянам рассказали, какие завтраки приводят к ожирению, диетолог Пономарева назвала 3 идеальных варианта
Пропуск завтрака или отсутствие белка в утреннем приеме пищи увеличивают риск набора лишнего веса, сообщает портал здоровое-питание.рф.
Круассаны, пирожные и прочая выпечка на завтрак могут способствовать набору веса. Это связано с тем, что такие продукты содержат пустые калории и быстрые углеводы. Они быстро усваиваются, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови, но чувство сытости проходит очень быстро. Поэтому лучший вариант — завтрак, богатый белком, клетчаткой и полезными жирами.
Например, можно выбрать бутерброд из цельнозернового хлеба с запеченной куриной грудкой или рыбой, вареные яйца, овощи, кашу с орехами и ягодами.
Пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня, нарушению метаболических процессов и недостатку энергии, необходимой для продуктивного и активного дня.
Три варианта самого полезного завтрака, которые не приведут к ожирению
"Правильный завтрак может не только помочь поддерживать здоровый вес, но и обеспечить вас энергией на весь день. Есть три варианта завтрака, которые сбалансированы по содержанию белков, углеводов и полезных жиров, способствуют насыщению и не приводят к набору лишнего веса", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
1. Овсяная каша с ягодами и орехами
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья (цельнозерновые)
- Свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника)
- Несколько орехов (миндаль, грецкие орехи, фисташки)
- Льняное семя или чиа
- Небольшое количество меда или кленового сиропа (по желанию)
- Клетчатка: Овсянка и ягоды богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению и поддерживает чувство сытости.
- Белок и здоровые жиры: Орехи и семена обеспечивают белком и полезными жирами, которые необходимы для стабильного уровня энергии и здоровья сердца.
- Антиоксиданты: Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений и уменьшают воспаление.
"Приготовьте овсянку на воде или молоке (растительном или коровьем). Добавьте ягоды, орехи и семена, при желании полейте небольшим количеством меда или кленового сиропа".
2. Смузи с зеленым шпинатом и авокадо
Ингредиенты:
- Горсть свежего шпината
- Половина авокадо
- Один банан
- Несколько ягод (по выбору)
- Несколько ложек греческого йогурта
- Несколько ложек мюсли или гранолы без сахара
- Семена чиа или льняное семя
- Зелень: Шпинат и авокадо богаты витаминами и минералами, особенно витамином K и фолатом.
- Белок: Греческий йогурт обеспечивает значительное количество белка.
- Полезные жиры: Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердца.
"Смешайте шпинат, авокадо, банан и ягоды в блендере до однородной консистенции. Вылейте смузи в миску, сверху добавьте йогурт, мюсли и семена".
3. Цельнозерновой тост с авокадо и яйцом-пашот
Ингредиенты:
- Ломтик цельнозернового хлеба
- Половина авокадо
- Одно яйцо
- Соль и перец по вкусу
- Несколько капель лимонного сока
- Белок: Яйцо является отличным источником белка, который помогает дольше сохранять чувство сытости.
- Полезные жиры: Авокадо содержит полезные жиры, которые важны для здоровья сердца и мозга.
- Клетчатка: Цельнозерновой хлеб обеспечивает клетчаткой, которая поддерживает здоровье пищеварительной системы.
"Эти три варианта завтрака не только вкусные, но и сбалансированные, помогая поддерживать здоровый вес и обеспечивая энергией на весь день. Включив их в свой рацион, вы сможете насладиться питательными и полезными блюдами, которые способствуют вашему благополучию", - говорит Пономарева.
Ранее МедикФорум писал о полезных бутербродах на завтрак.
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