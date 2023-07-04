Диетолог Пономарева назвала 3 ошибки во время завтрака, которые мешают вам похудеть

"Полный пропуск завтрака, употребление определенных продуктов и употребление высококалорийного кофе на завтрак могут способствовать тому, чтобы число на весах не уменьшалось", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Полный отказ от завтрака

Употребление хлопьев, рогаликов, овса и мюсли

Употребление калорийного кофе на завтрак

«К сожалению, латте и фраппучино содержат большое количество сахара и жира, а это особенно опасная комбинация, которая вызывает увеличение веса».

Отсутствие завтрака может привести к перееданию в течение дня, в том числе к дополнительным закускам и большим приемам пищи в конце дня.Вместо этого Пономарева рекомендует выбирать белок на завтрак, потому что онНапример, яйца, обезжиренный творог, обезжиренный греческий йогурт с низким содержанием углеводов или ветчина являются хорошими источниками белка.Еще одна ошибка, которую совершают многие люди во время завтрака, — это переработанные и сладкие продукты для завтрака. Зерновые, сладкие батончики мюсли и сладкая выпечка могут быть удобными, но они часто содержат жирообразующие углеводы и сахара.Выбор этих продуктов на завтрак может привести к приливу энергии, а затем к падению сахара, что может вызвать тягу к сладкому.Вместо этого выберите «черный кофе или приправьте его молоком и искусственным подсластителем».Эксперт также рекомендовал протеиновые коктейли, поскольку они являются «удобным и здоровым способом начать день и обеспечивают необходимое питание, необходимое для поддержания мышц, предотвращения выпадения волос и поддержания чувства сытости».Ранее МедикФорум писал о пользе халвы.

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