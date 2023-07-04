Диетолог Пономарева назвала 3 ошибки во время завтрака, которые мешают вам похудеть

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Диетолог Пономарева назвала 3 ошибки во время завтрака, которые мешают вам похудеть


Здоровая диета и план упражнений могут привести к успешной потере веса, но, по словам врача-специалиста по борьбе с ожирением, три распространенные ошибки во время завтрака могут помешать вам сбросить вес.


"Полный пропуск завтрака, употребление определенных продуктов и употребление высококалорийного кофе на завтрак могут способствовать тому, чтобы число на весах не уменьшалось", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Полный отказ от завтрака


Отсутствие завтрака может привести к перееданию в течение дня, в том числе к дополнительным закускам и большим приемам пищи в конце дня. 

Вместо этого Пономарева рекомендует выбирать белок на завтрак, потому что он «запускает ваш метаболизм после ночи голодания и обеспечивает необходимую энергию для подпитки вашего тела на следующий день». 

Например, яйца, обезжиренный творог, обезжиренный греческий йогурт с низким содержанием углеводов или ветчина являются хорошими источниками белка. 


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Употребление хлопьев, рогаликов, овса и мюсли


Еще одна ошибка, которую совершают многие люди во время завтрака, — это переработанные и сладкие продукты для завтрака. Зерновые, сладкие батончики мюсли и сладкая выпечка могут быть удобными, но они часто содержат жирообразующие углеводы и сахара.
 
Выбор этих продуктов на завтрак может привести к приливу энергии, а затем к падению сахара, что может вызвать тягу к сладкому. 

Употребление калорийного кофе на завтрак


«К сожалению, латте и фраппучино содержат большое количество сахара и жира, а это особенно опасная комбинация, которая вызывает увеличение веса». 

Вместо этого выберите «черный кофе или приправьте его молоком и искусственным подсластителем». 

Эксперт также рекомендовал протеиновые коктейли, поскольку они являются «удобным и здоровым способом начать день и обеспечивают необходимое питание, необходимое для поддержания мышц, предотвращения выпадения волос и поддержания чувства сытости». 



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