Врач Кондрахин: вегетососудистая дистония не является настоящим диагнозом

«Вегетососудистая дистония не является настоящим диагнозом, это комплекс разных симптомов другого заболевания», - поделился Кондрахин с 360.ru

Врач Кондрахин констатировал в интервью, что вегетососудистая дистония не является настоящим диагнозом. Такой болезни как ВСД нет.Он добавил, что в прошлом врачи диагностировали пациенту ВСД, если у него отсутствовало какое-то конкретное заболевание, но при этом возникали неблагополучные симптомы в виде сильной слабости, головокружений, астении, потливости, дурноты и других. По мнению Кондрахина, популярность диагнозов вегетососудистой дистонии была связана прежде всего с тем, что медицина обладала меньшими возможностями для выявления тех или иных отклонений в организме. Сегодня о вегетососудистой дистонии вспоминают крайне редко, так как методы диагностики стали более изощренными и точными, они позволяют обнаруживать многие нарушения а их ранней стадии.Андрей Кондрахин добавил, что если человеку диагностируют ВСД, он с большой вероятностью страдает от стресса, профессионального выгорания, бессонницы, или же таким образом у него проявился побочный эффект принимаемых лекарств. Но иногда симптомы, характерные для дистонии, указывают на патологические процессы или на раннюю стадию заболевания, которое еще окончательно не развилось. Поэтому при вегетососудистой дистонии нужно обследоваться и искать, что именно провоцирует у человека состояния плохого самочувствия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут возникать при развитии инфаркта.

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