Врач Малиновская: боль в груди вместе с бледностью и потливостью указывает на инфаркт

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боль в груди

Врач Ольга Малиновская: инфаркт миокарда может случиться не только в пожилом возрасте.

Врач Малиновская сообщила, что инфаркт в последнее время «помолодел»: почти каждый третий случай этой опасной патологии приходится на тридцатилетних пациентов. По словам медика, на предрасположенность к инфаркту влияют прежде всего негативные особенности образа жизни – малоподвижность, злоупотребление углеводами и вредными жирами, отсутствие интереса к спорту. Последствием этого становится повышение уровня «плохого» холестерина, из которого начинают формироваться бляшки и развивается атеросклероз – ключевая причина инфаркта миокарда.

«Формирование холестериновых бляшек – основной признак атеросклероза, который чаще всего и оказывается причиной сердечного приступа. Виноваты могут и другие патологии, например спазм или тромбоз коронарных сосудов, питающих сердце», - пояснила Малиновская tvernews.ru.

Также врач перечислила симптомы, которые могут возникать в обстоятельствах инфаркта.
  • Боль в груди – она бывает очень сильной, возникает внезапно и сохраняется длительное время, иногда принимает форму давящих или жгучих ощущений за грудиной;
  • Иррадиация боли – болевые ощущения отдают в руку, в нижнюю челюсть, под лопатку;
  • Одышка – возникает чувство нехватки воздуха;
  • Головокружение – человек может не удержаться на ногах;
  • Слабость – она бывает крайне сильной;
  • Бледность – если боль в груди возникает вместе с бледностью и потливостью, это может указывать на инфаркт.
«Признаки инфаркта могут появиться и при физической нагрузке или эмоциональном переживании, и в покое, когда человек не занят активно никакой физической нагрузкой», - добавила Ольга Малиновская.

Она подчеркнула, что при любом подозрении на инфаркт необходимо обращаться к врачу.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Малиновская
Ольга Малиновская
Здоровье
руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL
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