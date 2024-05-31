Врач Малиновская: боль в груди вместе с бледностью и потливостью указывает на инфаркт

«Формирование холестериновых бляшек – основной признак атеросклероза, который чаще всего и оказывается причиной сердечного приступа. Виноваты могут и другие патологии, например спазм или тромбоз коронарных сосудов, питающих сердце», - пояснила Малиновская tvernews.ru.

Боль в груди – она бывает очень сильной, возникает внезапно и сохраняется длительное время, иногда принимает форму давящих или жгучих ощущений за грудиной;

Иррадиация боли – болевые ощущения отдают в руку, в нижнюю челюсть, под лопатку;

Одышка – возникает чувство нехватки воздуха;

Головокружение – человек может не удержаться на ногах;

Слабость – она бывает крайне сильной;

Бледность – если боль в груди возникает вместе с бледностью и потливостью, это может указывать на инфаркт.

«Признаки инфаркта могут появиться и при физической нагрузке или эмоциональном переживании, и в покое, когда человек не занят активно никакой физической нагрузкой», - добавила Ольга Малиновская.

Врач Малиновская сообщила, что инфаркт в последнее время «помолодел»: почти каждый третий случай этой опасной патологии приходится на тридцатилетних пациентов. По словам медика, на предрасположенность к инфаркту влияют прежде всего негативные особенности образа жизни – малоподвижность, злоупотребление углеводами и вредными жирами, отсутствие интереса к спорту. Последствием этого становится повышение уровня «плохого» холестерина, из которого начинают формироваться бляшки и развивается атеросклероз – ключевая причина инфаркта миокарда.Также врач перечислила симптомы, которые могут возникать в обстоятельствах инфаркта.Она подчеркнула, что при любом подозрении на инфаркт необходимо обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что головная боль является одним из первых явных сигналов при раке мозга

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