Врач Мясников призвал россиян забыть о калориях, диетолог Лементина назвала продукты, которые помогут похудеть

«Я знаю много людей с анорексичным видом, одержимых фитнесом и "правильным" питанием. (...) Люди забывают или не понимают, что главное не то, что ты съедаешь, а что и как усваивается», — заявил доктор.

«Ешьте это в минимально обработанном виде, не переедайте и активно двигайтесь. Тогда и внешний вид, и здоровье будут на высоком уровне!» — заключил специалист.

"Листовые зеленые овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи и рукола, являются отличным выбором. Эти овощи содержат очень мало калорий и углеводов, но при этом богаты клетчаткой".

"Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, также играют важную роль в процессе похудения. Эти плоды богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением и улучшают общее состояние здоровья".

"Белковая пища, включая куриную грудку, индейку, рыбу, яйца и нежирное мясо, важна для поддержания мышечной массы и метаболизма".

"Орехи и семена, такие как миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льняное семя, являются отличным источником здоровых жиров".

Мясников отметил, что в протеиновых батончиках, йогуртах длительного хранения и других продуктах, считающихся полезными, отсутствует структура, которая позволяет питательным веществам правильно усваиваться организмом. Также он указал на недостаток клетчатки в этих продуктах.Специалист также призвал россиян не зацикливаться на подсчете калорий в продуктах. Мясников утверждает, что правильное питание включает фрукты, овощи, натуральные молочные продукты, рыбу, курицу, бобовые и цельнозерновые продукты. Он добавил, что в день можно позволить себе бокал красного вина. По его мнению, такой рацион не превышает 1800 калорий в день.Похудение требует не только регулярной физической активности, но и грамотного подхода к питанию. Выбор продуктов с высоким содержанием питательных веществ и низкой калорийностью может значительно облегчить этот процесс.какие продукты помогают похудеть.Они обеспечивают организм важными витаминами, такими как витамины A, C и K, а также минералами, такими как железо и кальций. Высокое содержание клетчатки помогает дольше чувствовать себя сытым, что снижает вероятность переедания.Ягоды содержат мало калорий, но при этом богаты витаминами и минералами, а высокое содержание клетчатки способствует пищеварению и поддерживает чувство сытости.Белок способствует длительному чувству сытости и требует больше энергии для переваривания, что способствует сжиганию калорий. Кроме того, аминокислоты, содержащиеся в белковой пище, важны для восстановления и роста тканей.Они содержат моно- и полиненасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердца и мозга.Ранее МедикФорум писал о вреде кетчупа и йогуртов.

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