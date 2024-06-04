Pronews: ароматизированные йогурты и кетчуп названы среди самых вредных продуктов из холодильника

«Продукты из холодильника, которые многими не воспринимаются как вредные, на самом деле могут быть набиты сахаром, жиром и вредными искусственными добавками», - заявили специалисты.

«Кетчуп – четверть бутылки этого «невинного» соуса состоит из сахара: 4 грамма на столовую ложку», - предупредили медики.

Экспертами в области здорового питания были названы самые вредные для здоровья продукты из холодильника, об этом рассказала «Российская газета», ссылаясь на греческий портал Pronews.В частности, среди самых вредных продуктов из холодильника они выделили ароматизированные йогурты, на которых обычно пишут, что они «с клубникой, малиной, вишней, черникой» и так далее. По словам экспертов, эти «ягодные» йогурты содержат втрое больше сахара, чем обычные. К употреблению ими рекомендуется натуральный йогурт с добавлением измельченных свежих фруктов, ягод, орехов – в таком варианте он становится очень полезным для профилактики сердечно-сосудистых проблем.Также в число крайне вредных продуктов, присутствующих в холодильнике у многих людей, эксперты включили магазинные кетчуп и майонез. В составе этих соусов могут присутствовать трансжиры, соль, консерванты и другие искусственные добавки, а также скрытый сахар.Дополнительно они посоветовали отказаться от готовых заправок для салатов. Специалисты заметили, что некоторые такие заправки полны ингредиентов, названий которых человек даже не всегда может произнести.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Нурия Дианова назвала алкоголь среди трёх продуктов , которые нужно ограничивать всем.

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