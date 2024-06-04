Врач Мясников рассказал, как принимать разные препараты: какие нужно пить стоя
Врач Александр Мясников: то, как люди принимают лекарства и препараты с добавками, влияет на их усвоение.
Доктор Мясников рассказал, что прием разных препаратов сопряжен с нюансами – при неправильном употреблении эти средства могут стать во многом бесполезными или неправильно повлиять на организм. В частности, людям, принимающим препараты с железом, он посоветовал всегда обсуждать с лечащим специалистом особенности их приема.
«Чай, танины, зелень задерживают всасывание препаратов с железом. А вот что помогает всасыванию – это апельсиновый сок. Поэтому всем, кто принимает железо орально, надо запивать его апельсиновым соком. Он резко повышает усвоение железа», - пояснил Александр Мясников.
Также врач поделился советами о том, как принимать разные другие препараты, и, в частности, уточнил, какие нужно пить стоя. Мясников обратил внимание на бисфосфонаты, назначаемые пожилым людям для профилактики вымывании кальция и ослабления костей.
«Не все бисфосфонаты, но некоторые из них, могут очень раздражающе действовать на пищевод. Поэтому пить их нужно только стоя, а после того как выпили, еще 30 минут не ложиться – если лечь, они приведут к ожогу пищевода», - поделился доктор.
В свою очередь, на желудок раздражающе действуют обезболивающие препараты. Если они принимаются курсом, то для защиты слизистой желудка от их агрессивного воздействия необходимо также принимать средства, чье название оканчивается на -празол.
Еще один препарат, который требует аккуратности в своем приеме – это нитроглицерин. Мясников предостерег: при первичном приеме он способен вызвать снижение давления и сильную головную боль.
«Тем, кто не может обходиться без нитроглицерина – например, у человека хроническая стенокардия, а стенты не установлены – ему стоит принимать средство перед приступами. Например, если пациент знает, что при выходе на улицу ему становится нехорошо, надо еще в подъезде принять таблетку».
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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