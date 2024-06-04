Врач Мясников рассказал, как принимать разные препараты: какие нужно пить стоя

«Чай, танины, зелень задерживают всасывание препаратов с железом. А вот что помогает всасыванию – это апельсиновый сок. Поэтому всем, кто принимает железо орально, надо запивать его апельсиновым соком. Он резко повышает усвоение железа», - пояснил Александр Мясников.

«Не все бисфосфонаты, но некоторые из них, могут очень раздражающе действовать на пищевод. Поэтому пить их нужно только стоя, а после того как выпили, еще 30 минут не ложиться – если лечь, они приведут к ожогу пищевода», - поделился доктор.

«Тем, кто не может обходиться без нитроглицерина – например, у человека хроническая стенокардия, а стенты не установлены – ему стоит принимать средство перед приступами. Например, если пациент знает, что при выходе на улицу ему становится нехорошо, надо еще в подъезде принять таблетку».

Доктор Мясников рассказал, что прием разных препаратов сопряжен с нюансами – при неправильном употреблении эти средства могут стать во многом бесполезными или неправильно повлиять на организм. В частности, людям, принимающим препараты с железом, он посоветовал всегда обсуждать с лечащим специалистом особенности их приема.Также врач поделился советами о том, как принимать разные другие препараты, и, в частности, уточнил, какие нужно пить стоя. Мясников обратил внимание на бисфосфонаты, назначаемые пожилым людям для профилактики вымывании кальция и ослабления костей.В свою очередь, на желудок раздражающе действуют обезболивающие препараты. Если они принимаются курсом, то для защиты слизистой желудка от их агрессивного воздействия необходимо также принимать средства, чье название оканчивается на -празол.Еще один препарат, который требует аккуратности в своем приеме – это нитроглицерин. Мясников предостерег: при первичном приеме он способен вызвать снижение давления и сильную головную боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человека с инсультом можно ошибочно принять за пьяного

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