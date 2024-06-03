Кардиолог Концедайло: человека с инсультом можно принять за пьяного

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инсульт

Кардиолог Полина Концедайло: симптоматика инсульта может быть не совсем типичной – например, напоминать опьянение.

Кардиолог Концедайло рассказала, что при инсульте могут возникать состояния, способные вызывать негативные реакции со стороны окружающих, которые могут неправильно интерпретировать поведение пострадавшего человека. В частности, его могут принять за пьяного или за одурманенного наркотиками

Кроме того, клиническая картина инсульта может напоминать расстройство психики.

Врач заявила, что подобное проявление инсульта бывает обусловлено нетипичным расположением очага инсульта в головном мозге.

«В такой ситуации у человека могут возникать галлюцинации, бред, мания, ажитация, эпилептические приступы, тревога, агрессия, неконтролируемые приступы смеха или плача, либо, наоборот, безэмоциональность», - сообщила Полина Концедайло порталу «Страсти».

Также при инсульте может необычным образом меняться речь – например, в ней возникает акцент, меняется артикуляция, человек по-другому произносит слова.

Кардиолог напомнила, что в обстоятельствах инсульта пострадавшему необходимо как можно быстрее получить медицинскую помощь – это принципиально важно для спасения человека и возможностей его дальнейшей реабилитации.

Что можно сделать при подозрении на инсульт:
  • Попросить человека улыбнуться – в случае инсульта его улыбка будет перекошенной из-за возникающей лицевой асимметрии;
  • Попросить поднять обе руки – при инсульте сделать это одновременно невозможно;
  • Попросить человека сказать, как его зовут или где он живет – инсульт не позволит ему внятно это произнести.
Типичные симптомы инсульта:
  • Головная боль;
  • Сильная слабость, невозможность стоять на ногах;
  • Онемение части тела;
  • Асимметрия лица;
  • Головокружение, рвота;
  • Неконтролируемое мочеиспускание или дефекация;
  • Дезориентация, прострация;
  • Спутанность  или потеря сознания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком случае человеку могут диагностировать вегетососудистую дистонию.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Полина Концедайло
Полина Концедайло
Здоровье
врач-кардиолог
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