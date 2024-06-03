Кардиолог Концедайло: человека с инсультом можно принять за пьяного

«В такой ситуации у человека могут возникать галлюцинации, бред, мания, ажитация, эпилептические приступы, тревога, агрессия, неконтролируемые приступы смеха или плача, либо, наоборот, безэмоциональность», - сообщила Полина Концедайло порталу «Страсти».

Попросить человека улыбнуться – в случае инсульта его улыбка будет перекошенной из-за возникающей лицевой асимметрии;

Попросить поднять обе руки – при инсульте сделать это одновременно невозможно;

Попросить человека сказать, как его зовут или где он живет – инсульт не позволит ему внятно это произнести.

Головная боль;

Сильная слабость, невозможность стоять на ногах;

Онемение части тела;

Асимметрия лица;

Головокружение, рвота;

Неконтролируемое мочеиспускание или дефекация;

Дезориентация, прострация;

Спутанность или потеря сознания.

Кардиолог Концедайло рассказала, что при инсульте могут возникать состояния, способные вызывать негативные реакции со стороны окружающих, которые могут неправильно интерпретировать поведение пострадавшего человека. В частности, его могут принять за пьяного или за одурманенного наркотикамиКроме того, клиническая картина инсульта может напоминать расстройство психики.Врач заявила, что подобное проявление инсульта бывает обусловлено нетипичным расположением очага инсульта в головном мозге.Также при инсульте может необычным образом меняться речь – например, в ней возникает акцент, меняется артикуляция, человек по-другому произносит слова.Кардиолог напомнила, что в обстоятельствах инсульта пострадавшему необходимо как можно быстрее получить медицинскую помощь – это принципиально важно для спасения человека и возможностей его дальнейшей реабилитации.Что можно сделать при подозрении на инсульт:Типичные симптомы инсульта:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком случае человеку могут диагностировать вегетососудистую дистонию

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