Кардиолог Концедайло: человека с инсультом можно принять за пьяного
Кардиолог Полина Концедайло: симптоматика инсульта может быть не совсем типичной – например, напоминать опьянение.
Кардиолог Концедайло рассказала, что при инсульте могут возникать состояния, способные вызывать негативные реакции со стороны окружающих, которые могут неправильно интерпретировать поведение пострадавшего человека. В частности, его могут принять за пьяного или за одурманенного наркотиками
Кроме того, клиническая картина инсульта может напоминать расстройство психики.
Врач заявила, что подобное проявление инсульта бывает обусловлено нетипичным расположением очага инсульта в головном мозге.
«В такой ситуации у человека могут возникать галлюцинации, бред, мания, ажитация, эпилептические приступы, тревога, агрессия, неконтролируемые приступы смеха или плача, либо, наоборот, безэмоциональность», - сообщила Полина Концедайло порталу «Страсти».
Также при инсульте может необычным образом меняться речь – например, в ней возникает акцент, меняется артикуляция, человек по-другому произносит слова.
Кардиолог напомнила, что в обстоятельствах инсульта пострадавшему необходимо как можно быстрее получить медицинскую помощь – это принципиально важно для спасения человека и возможностей его дальнейшей реабилитации.
Что можно сделать при подозрении на инсульт:
- Попросить человека улыбнуться – в случае инсульта его улыбка будет перекошенной из-за возникающей лицевой асимметрии;
- Попросить поднять обе руки – при инсульте сделать это одновременно невозможно;
- Попросить человека сказать, как его зовут или где он живет – инсульт не позволит ему внятно это произнести.
- Головная боль;
- Сильная слабость, невозможность стоять на ногах;
- Онемение части тела;
- Асимметрия лица;
- Головокружение, рвота;
- Неконтролируемое мочеиспускание или дефекация;
- Дезориентация, прострация;
- Спутанность или потеря сознания.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Полина Концедайло
Здоровье
врач-кардиолог
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