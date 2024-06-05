Врач Шанахан: разогревание жареной пищи делает ее токсичной, нутрициолог Строков рассказал как сделать жарку безопасной

"Чтобы снизить вред от жареной пищи используйте правильные масла. Предпочитайте масла с высокой точкой дымления, такие как оливковое, авокадовое и кокосовое масло. Они устойчивы к высоким температурам и менее подвержены образованию вредных соединений", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Не используйте одно и то же масло многократно. Меняйте его после каждой готовки или, как минимум, регулярно, чтобы избежать накопления вредных соединений".

"Жарьте только свежие продукты, так как старые или некачественные ингредиенты могут увеличить образование вредных веществ при жарке".

"После жарки выкладывайте пищу на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла, что поможет уменьшить количество потребляемого жира и токсинов".

В своей статье для Daily Mail она акцентировала внимание на том, что растительные масла, такие как подсолнечное, соевое, рапсовое и кукурузное, содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые при контакте с кислородом могут образовывать вредные продукты окисления липидов.Употребление таких продуктов может быть опасным для здоровья, увеличивая риск развития различных заболеваний. Шанахан подчеркнула, что токсичность растительных масел возрастает при их хранении, а повторный разогрев жареных продуктов приводит к максимальному уровню вредных веществ. Врач предупредила, что употребление пищи, приготовленной на растительных маслах, может подвергать организм серьезной опасности.Чтобы снизить риск воздействия токсинов, специалист советует отдавать предпочтение запеченным, вареным или приготовленным на пару блюдам. Если же вы не хотите полностью исключать жареные блюда из рациона, Кэтрин Шанахан рекомендует использовать оливковое или сливочное масло для приготовления пищи.Она также отметила, что кокосовое масло практически не содержит токсинов и может быть хорошим вариантом для здорового приготовления еды.Избегайте использования масел, богатых полиненасыщенными жирными кислотами (например, подсолнечное, соевое и кукурузное масло), так как они быстрее окисляются при высоких температурах.Избегайте перегрева масла. Жарьте при умеренной температуре, чтобы предотвратить образование токсичных продуктов окисления.Используйте термометр для контроля температуры масла, не допуская её превышения точки дымления.Постарайтесь готовить столько, сколько сможете съесть за один раз, чтобы избежать повторного разогрева жареной пищи, что увеличивает образование токсичных соединений.По возможности, отдавайте предпочтение запеканию, варке, приготовлению на пару или гриле. Эти методы менее вредны, чем жарка.Используйте приправы и специи, богатые антиоксидантами (например, куркума, чеснок, имбирь), которые могут снизить количество вредных соединений, образующихся при жарке.Следуя этим советам, можно существенно снизить вредное воздействие жареной пищи на организм и сделать питание более здоровым.Ранее МедикФорум писал о том, сколько яиц можно есть.

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