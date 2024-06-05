Терапевт Шанахан: жарка на растительном масле делает пищу токсичной для организма

«При хранении растительных масел их токсичность повышается. Доза вредных веществ становится еще выше, если разогреть масло, а при повторном разогревании жареной пищи она достигает своего максимума», - уточнила эксперт.

Терапевт Шанахан объяснила, почему для организма опасна жареная на растительном масле пища. Врач констатировала, что такие масла (в частности, подсолнечное, соевое, рапсовое, кукурузное) содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые при взаимодействии с кислородом образуют продукты окисления. На человеческий организм эти вещества могут воздействовать как токсины.Таким образом, жареная на растительном масле пища может быть токсичной, а повторный её нагрев лишь увеличивает потенциал опасности. Об этом терапевт Шанахан рассказала Daily Mail.Шанахан подчеркнула, что к сегодняшнему дню накоплено много данных, подтверждающих возможность образования токсинов в пище, приготовленной на растительном масле (речь прежде всего идет о рафинированных растительных зерновых маслах). Частое употребление такой еды способно провоцировать самые разные заболевания, убеждена эксперт.Терапевт посоветовала минимизировать количество жареных продуктов в рационе и не употреблять их в повторно разогретом виде. Если сильно хочется жареной еды, лучше использовать для готовки оливковое, сливочное или кокосовое масло.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы самые вредные продукты из числа тех, которые обычно хранятся в холодильнике.

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