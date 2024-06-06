Нутрициолог Ищук рассказала о пагубном влиянии энергетиков на здоровье, невролог Алехина назвала способы взбодрится без стимуляторов

"Есть множество способов взбодриться и повысить уровень энергии без использования энергетических напитков. Утренняя зарядка или легкая физическая активность помогут разбудить организм. Прогулка на свежем воздухе, даже короткая, может значительно повысить уровень энергии", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Ментальные техники также могут быть полезны. Пятиминутная медитация поможет снять стресс и повысить концентрацию. Несколько глубоких вдохов и выдохов улучшат кровообращение и увеличат уровень кислорода в крови".

"Смех, вызванный смешным видео или воспоминанием забавного случая, повышает уровень эндорфинов, улучшая настроение и уровень энергии".

Аудитория, на которую ориентированы эти напитки, — подростки до 18 лет. Однако производители редко объясняют, какими последствиями могут обернуться эти «игры». На самом деле, цена за дополнительную энергию может быть слишком высокой — это здоровье.объясняет, что энергетики обманывают уставший мозг за счет кофеина, блокируя аденозиновые рецепторы, что позволяет человеку поддерживать высокий уровень активности. Однако,Кроме того, энергетические напитки содержат большое количество сахара — в одной пол-литровой банке может содержаться 12–15 чайных ложек сахара.что энергетики пагубно влияют на психику подростков. Зарубежные специалисты рекомендуют употреблять не более 250 миллилитров энергетических напитков в день, но в одной банке обычно содержится двойная суточная доза, и дети часто выпивают её полностью.Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их нельзя сочетать с физическими нагрузками, кофе и зеленым чаем. Также их строго не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями печени, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.также играет важную роль. Сбалансированный завтрак, включающий белки, углеводы и здоровые жиры, обеспечит энергией на весь день. Полезные перекусы, такие как орехи, фрукты, йогурт или овсянка, помогут поддерживать уровень энергии.является ключевым фактором для поддержания энергии. Стремитесь к 7-9 часам качественного сна каждую ночь. Короткий дневной сон продолжительностью 10-20 минут может существенно повысить уровень энергии. Регулярные перерывы во время работы или учебы помогут отдохнуть глазам и мозгу.Короткий разговор с коллегой или другом поможет переключить внимание и взбодриться.Эти методы помогут вам оставаться бодрым и энергичным на протяжении дня без необходимости прибегать к энергетическим напиткам.Ранее МедикФорум писал о генах алкоголизма.

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