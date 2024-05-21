«Лучше перед сном выбирать некрепкий зеленый чай, чаи без кофеина, травяные чаи или теплое молоко», - констатировал Евгений Белоусов.

Врач Белоусов назвал некрепкий зеленый чай среди напитков, позволительных перед сном. Медик перечислил их в комментарии РИАМО.Врач отметил, что от черного чая вечером нужно отказываться. Он содержит кофеина, способный затруднить засыпание. При повышенной чувствительности к кофеину такой чай имеет смысл исключит из рациона полностью, либо пить очень некрепким и в первой половине дня. Чтобы чай приносил максимум пользы, следует отдавать предпочтение натуральным заваркам без добавления искусственных ароматизаторов, консервантов.Врач обратил внимание на то, что пить при отсутствии индивидуальных противопоказаний следует разные чаи. Такое разнообразие лучше обеспечивает организм питательными веществами, минералами и антиоксидантами. К тому же пищевое разнообразие благоприятно сказывается на состоянии кишечной микрофлоры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употреблять напиток на основе чайного гриба можно далеко не всем , об этом подробнее рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова.

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