Эндокринолог Юрочкин: постоянная усталость и апатия могут говорить о дефиците йода
Эндокринолог Александр Юрочкин: при дефиците йода возникают проблемы с щитовидной железой.
Человеческому организму микроэлемент йод требуется почти исключительно для правильного функционирования щитовидной железы, то есть, для производства ее гормонов. Упомянутые гормоны щитовидной железы включают, например, тироксин и трийодтиронин .
Если в организм поступает слишком мало йода или он плохо усваивает йод из пищи, в работе щитовидной железы возникают проблемы – их последствия обычно и являются симптомами дефицита йода. Об этом эндокринолог Юрочкин рассказал в беседе с «МедикФорум». По словам врача, о дефиците йода могут говорить постоянная усталость и апатия, повышенная чувствительность к холоду и другие признаки. Юрочкин перечислил их.
- Зоб (увеличение щитовидной железы, иногда с узлами).
- Отсутствие тонуса, энергии, проблемы с концентрацией.
- Ощущение инородного тела, кома в горле, трудности с глотанием
- Проблемы с кожей: она может быть бледной, отечной, слишком сухой или жирной.
- Нарушения развития у детей и подростков.
Йодированная соль. Именно такой солью врач советует пользоваться вегетарианцам или веганам.
Рыба. Много йода содержат в себе пикша и сельдь. Также микроэлемент содержится в крабах и креветках, камбале, тунце, треске, сардинах в масле.
Овощи. Наличием йода могут похвастаться шпинат, редька, картофель.
Молочные продукты. Цельное молоко, пармезан, фета особенно богаты йодом.
Минеральная вода. Важно проверить содержание йода.
Другие продукты с йодом: яйца, ржаной хлеб, овсянка.
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