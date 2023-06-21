Эндокринолог Юрочкин: постоянная усталость и апатия могут говорить о дефиците йода

Зоб (увеличение щитовидной железы, иногда с узлами).

Отсутствие тонуса, энергии, проблемы с концентрацией.

Ощущение инородного тела, кома в горле, трудности с глотанием

Проблемы с кожей: она может быть бледной, отечной, слишком сухой или жирной.

Нарушения развития у детей и подростков.

Человеческому организму микроэлемент йод требуется почти исключительно для правильного функционирования щитовидной железы, то есть, для производства ее гормонов. Упомянутые гормоны щитовидной железы включают, например, тироксин и трийодтиронин .Если в организм поступает слишком мало йода или он плохо усваивает йод из пищи, в работе щитовидной железы возникают проблемы – их последствия обычно и являются симптомами дефицита йода. Об этом эндокринолог Юрочкин рассказал в беседе с «МедикФорум». По словам врача, о дефиците йода могут говорить постоянная усталость и апатия, повышенная чувствительность к холоду и другие признаки. Юрочкин перечислил их.Чтобы обеспечить организм достаточным количеством йода, нужно обязательно включать в рацион содержащие его продукты.Именно такой солью врач советует пользоваться вегетарианцам или веганам.Много йода содержат в себе пикша и сельдь. Также микроэлемент содержится в крабах и креветках, камбале, тунце, треске, сардинах в масле.Наличием йода могут похвастаться шпинат, редька, картофель.Цельное молоко, пармезан, фета особенно богаты йодом.Важно проверить содержание йода.: яйца, ржаной хлеб, овсянка.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , которые указывают на проблемы с почками.

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