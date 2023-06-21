Эндокринолог Юрочкин: постоянная усталость и апатия могут говорить о дефиците йода

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усталость

Эндокринолог Александр Юрочкин: при дефиците йода возникают проблемы с щитовидной железой.

Человеческому организму микроэлемент йод требуется почти исключительно для правильного функционирования щитовидной железы, то есть, для производства ее гормонов. Упомянутые гормоны щитовидной железы включают, например, тироксин и трийодтиронин .

Если в организм поступает слишком мало йода или он плохо усваивает йод из пищи, в работе щитовидной железы возникают проблемы – их последствия обычно и являются симптомами дефицита йода. Об этом эндокринолог Юрочкин рассказал в беседе с «МедикФорум». По словам врача, о дефиците йода могут говорить постоянная усталость и апатия, повышенная чувствительность к холоду и другие признаки. Юрочкин перечислил их.
  • Зоб (увеличение щитовидной железы, иногда с узлами).
  • Отсутствие тонуса, энергии, проблемы с концентрацией.
  • Ощущение инородного тела, кома в горле, трудности с глотанием
  • Проблемы с кожей: она может быть бледной, отечной, слишком сухой или жирной.
  • Нарушения развития у детей и подростков.
Продукты с йодом для предотвращения дефицита. Чтобы обеспечить организм достаточным количеством йода, нужно обязательно включать в рацион содержащие его продукты.

Йодированная соль. Именно такой солью врач советует пользоваться вегетарианцам или веганам.

Рыба. Много йода содержат в себе пикша и сельдь. Также микроэлемент содержится в крабах и креветках, камбале, тунце, треске, сардинах в масле.

Овощи. Наличием йода могут похвастаться шпинат, редька, картофель.

Молочные продукты. Цельное молоко, пармезан, фета особенно богаты йодом.

Минеральная вода. Важно проверить содержание йода.

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Другие продукты с йодом: яйца, ржаной хлеб, овсянка.

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Теги : дефицит йода, признаки нарушений, Александр Юрочкин
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Эндокринолог Юрочкин: постоянная усталость и апатия могут говорить о дефиците йода