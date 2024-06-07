Врачи рассказали, что будет, если заварить чай второй раз, нутрициолог Строков объяснил почему заварка должен быть свежим

"Повторное заваривание чая возможно, но оно имеет свои нюансы и ограничения, которые следует учитывать для получения безопасного и полезного напитка. Первое заваривание позволяет извлечь большинство полезных веществ из чайных листьев. При повторной заварке количество этих веществ значительно уменьшается", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Если между заварками прошло много времени, особенно более часа, в чае могут начать развиваться бактерии и плесень. Это связано с образованием пленки из окисленных полифенолов на поверхности напитка".

Практические рекомендации

Используйте свежий чай : для максимальной пользы и безопасности лучше каждый раз использовать свежий чайный пакетик или новые порции листового чая.

: для максимальной пользы и безопасности лучше каждый раз использовать свежий чайный пакетик или новые порции листового чая. Ограничьте количество заварок: если вы все же хотите заваривать чай повторно, ограничьтесь одним дополнительным завариванием и не храните использованный пакетик или листья более часа.

"Повторное заваривание чая возможно, но с каждым разом польза и качество напитка снижаются, а риски для здоровья могут увеличиваться при неправильном хранении использованных чайных пакетиков или листьев".

Специалисты утверждают, что повторное заваривание чайного пакетика не приносит ни вреда, ни особой пользы. Пакетики содержат мелко нарезанные листья чая, которые быстрее отдают питательные вещества в воду. Поэтому при повторной заварке польза чая значительно снижается,Если заварить пакетик в третий раз, напиток практически не будет содержать полезных веществ. Эксперты подчеркивают, что только первое заваривание позволяет получить максимально полезный чай, особенно если речь идет о пакетированном чае.Также стоит учитывать, что повторное заваривание чайных пакетиков может негативно сказаться на здоровье, особенно если между заварками прошло много времени. Это связано с тем, что на поверхности чая может образоваться пленка из окисленных полифенолов, создающая благоприятные условия для роста плесени и бактерий, что представляет угрозу для здоровья.С каждым последующим завариванием вкус и аромат чая становятся менее выраженными.Нутрициолог подчеркивает, что первое заваривание безопасно и максимально полезно, особенно для пакетированного чая, который быстро отдает все питательные вещества.Ранее МедикФорум писал о том, как похудеть без подсчета калорий.

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