Врачи рассказали, что будет, если заварить чай второй раз, нутрициолог Строков объяснил почему заварка должен быть свежим
Врачи-диетологи рассказали, что будет, если заваривать чай дважды, как иногда делают некоторые любители этого напитка, и можно ли так поступать.
Специалисты утверждают, что повторное заваривание чайного пакетика не приносит ни вреда, ни особой пользы. Пакетики содержат мелко нарезанные листья чая, которые быстрее отдают питательные вещества в воду. Поэтому при повторной заварке польза чая значительно снижается, сообщая издание "МК".
Если заварить пакетик в третий раз, напиток практически не будет содержать полезных веществ. Эксперты подчеркивают, что только первое заваривание позволяет получить максимально полезный чай, особенно если речь идет о пакетированном чае.
Также стоит учитывать, что повторное заваривание чайных пакетиков может негативно сказаться на здоровье, особенно если между заварками прошло много времени. Это связано с тем, что на поверхности чая может образоваться пленка из окисленных полифенолов, создающая благоприятные условия для роста плесени и бактерий, что представляет угрозу для здоровья.
"Повторное заваривание чая возможно, но оно имеет свои нюансы и ограничения, которые следует учитывать для получения безопасного и полезного напитка. Первое заваривание позволяет извлечь большинство полезных веществ из чайных листьев. При повторной заварке количество этих веществ значительно уменьшается", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
С каждым последующим завариванием вкус и аромат чая становятся менее выраженными.
"Если между заварками прошло много времени, особенно более часа, в чае могут начать развиваться бактерии и плесень. Это связано с образованием пленки из окисленных полифенолов на поверхности напитка".
Нутрициолог подчеркивает, что первое заваривание безопасно и максимально полезно, особенно для пакетированного чая, который быстро отдает все питательные вещества.
Практические рекомендации
- Используйте свежий чай: для максимальной пользы и безопасности лучше каждый раз использовать свежий чайный пакетик или новые порции листового чая.
- Ограничьте количество заварок: если вы все же хотите заваривать чай повторно, ограничьтесь одним дополнительным завариванием и не храните использованный пакетик или листья более часа.
"Повторное заваривание чая возможно, но с каждым разом польза и качество напитка снижаются, а риски для здоровья могут увеличиваться при неправильном хранении использованных чайных пакетиков или листьев".
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