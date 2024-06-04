«К чрезмерно обработанным продуктам относятся готовые фарши, сдобное тесто, колбасы, овощная икра промышленного производства, консервы, сосиски, куриные наггетсы, молоко с добавками (ароматы шоколада, клубники и другие), ароматизированные йогурты», - перечислил эксперт.

«Всякие «правильные» батончики и йогурты попадут в желудок, но из-за отсутствия клетчатки и структуры не усвоятся. Питаться нужно овощами, фруктами, натуральными молочными продуктами, рыбой, курицей, бобовыми, цельнозерновой продукцией в минимально обработанном виде», - посоветовал врач.

Доктор Мясников объяснил, как похудеть без подсчета калорий. Известный российский медик убежден, что этому способствует правильный рацион, состоящий из натуральных продуктов.Врач отметил, что многие люди в попытках стать стройнее придирчиво изучают упаковки продуктов на предмет содержания в них жиров или углеводов, их энергетической ценности. Говоря об этом, Мясников подчеркнул: подобные подсчеты имеют мало смысла, если в пищу употребляются обработанные продукты.Мясников добавил, что даже многие так называемые здоровые продукты готового производства не помогут стать стройнее и заполучить хорошее здоровье. Он подчеркнул: важно не то, что человек ест, а как это усваивается. По словам специалиста, из продуктов промышленного производства организм не может получить нужное ему количество белка, ценных жирных кислот, витаминов, микроэлементов.Также он порекомендовал соблюдать умеренность в еде и достаточно двигаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты в холодильниках многих людей являются самыми вредными

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