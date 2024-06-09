Доктор Ли: раннее обнаружение крови в стуле содействует успешному лечению рака кишечника

Доктор Ли рассказала о симптомах рака кишечника изданию Daily Mirror. Специалист констатировала, что кровь в стуле вместе с болью в нижней области живота можно рассматривать как ключевые признаки заболевания, и их достаточно раннее обнаружение на ранней стадии содействует успешному лечению опухоли.По словам Деборы Ли, симптомы, привлекающие к себе внимание, – это обычно уже третья или четвертая стадия рака кишечника. На его первой стадии никаких признаков люди как правило не замечают. Но на более поздней изменения все же возникают, появляются сигналы в виде крови в стуле, кровотечения из прямой кишки, неприятных ощущений внизу живота. Кроме того, может начать по-новому опорожняться кишечник – например, человек может ходить в туалет чаще или начинает посещать его в другое время. Еще один возможный симптом – это чередование периодов диареи и запора.Дебора Ли подчеркнула, что ранее обращение внимания на изменения в работе организма помогает в диагностике и терапии рака кишечника. Одним из самых эффективных способов своевременно обнаружить опухоль являются профилактические встречи с врачами и обследования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние кишечника влияет на подверженность человека болезням сердца и печени.

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