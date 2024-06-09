Самарские врачи назвали постоянную усталость и сонливость среди симптомов рака мозга

Головные боли, усиливающиеся во время резких движений и не прекращающиеся после приема привычных лекарств;

Головокружения (тоже могут возникать при смене положения тела);

Обморочные состояния;

Тошнота и рвота;

Нарушения зрения.

Медицинские специалисты, представляющие Минздрав Самарской области, рассказали: злокачественные опухоли головного мозга являются новообразованиями, которые формируются из видоизмененных клеток. Таким опухолям обычно бывают свойственны быстрый рост и прорастание в соседние ткани.Самарские врачи отметили, что при развитии рака мозга могут возникать некоторые изменения в самочувствии. Замечая их, нужно обращаться к неврологу и исследовать первопричину появившихся недомоганий.Следующие симптомы являются тревожными и требующими проверки:Также врачи назвали среди симптомов рака мозга постоянную усталость и сонливость. Помимо того, рост опухоли в мозге способствует нарушениям координации и проблемам с ориентацией в пространстве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что могут означать высокий или низкий уровень лейкоцитов в крови.

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