Самарские врачи назвали постоянную усталость и сонливость среди симптомов рака мозга
Врачи предупреждают, что рак мозга может возникнуть в любом возрасте.
Медицинские специалисты, представляющие Минздрав Самарской области, рассказали: злокачественные опухоли головного мозга являются новообразованиями, которые формируются из видоизмененных клеток. Таким опухолям обычно бывают свойственны быстрый рост и прорастание в соседние ткани.
Самарские врачи отметили, что при развитии рака мозга могут возникать некоторые изменения в самочувствии. Замечая их, нужно обращаться к неврологу и исследовать первопричину появившихся недомоганий.
Следующие симптомы являются тревожными и требующими проверки:
- Головные боли, усиливающиеся во время резких движений и не прекращающиеся после приема привычных лекарств;
- Головокружения (тоже могут возникать при смене положения тела);
- Обморочные состояния;
- Тошнота и рвота;
- Нарушения зрения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что могут означать высокий или низкий уровень лейкоцитов в крови.
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