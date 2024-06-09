Врач Торопыгина: томатный сок помогает похудеть, диетолог Пономарева предупредила о вреде сока для людей с больными почками

"Томатный сок обладает многими полезными свойствами, однако, при определённых условиях он может быть вреден для здоровья. Томатный сок содержит кислоту, которая может вызвать изжогу или усугубить симптомы гастрита и язвенной болезни. Людям с повышенной кислотностью желудка стоит ограничить его употребление", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"В томатах содержится большое количество калия. Людям с хронической болезнью почек или принимающим препараты, влияющие на уровень калия, следует быть осторожными, так как избыток калия может быть вреден".

"Несмотря на все свои полезные свойства, томатный сок может быть вреден для определённых групп людей и при определённых состояниях здоровья. Всегда стоит консультироваться с врачом, если у вас есть какие-либо хронические заболевания или вы принимаете лекарства, прежде чем добавлять его в свой рацион", - предупреждает врач Пономарева.

Томатный сок прекрасно подходит тем, кто следит за своей фигурой и считает калории, поскольку он очень низкокалорийный. В 100 г свежевыжатого сока содержится всего 20 калорий. Этот сок включен в диету, рекомендуемую диабетикам и людям с избыточным весом.Он богат витаминами, такими как В, С, Е, РР и бета-каротин, а также антиоксидантным ликопином и минералами (кальцием и магнием).Однако магазинный томатный сок стоит избегать, так как он часто содержит пищевые добавки, красители и консерванты, а также избыток соли. Если покупать его, то лучше выбирать сок на прилавках с детским питанием, где продукт обычно более натуральный и без лишних добавок. Об этом предупреждаетТоматный сок может вызвать аллергические реакции у некоторых людей. Симптомы могут включать кожные высыпания, зуд, отёк и даже проблемы с дыханием.Магазинный томатный сок часто содержит много соли, что может привести к повышению кровяного давления и отёкам. Высокий уровень натрия также может быть вреден для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Томатный сок может способствовать повышению уровня мочевой кислоты в организме, что может вызвать обострение подагры.Томатный сок может взаимодействовать с некоторыми медикаментами, изменяя их эффективность. Например, антациды, антикоагулянты и препараты для снижения артериального давления могут действовать иначе при употреблении томатного сока.Ранее МедикФорум писал о продуктах с плохими и хорошими жирами.

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