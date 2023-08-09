Онколог Карасев: поедание подпорченного плесенью хлеба может довести до появления рака

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хлеб в руках

Онколог Иван Карасев предупредил россиян об опасности употребления продуктов после удаления с них следов плесени.

Онколог Карасев сообщил, что некоторые пищевые привычки могут пагубно сказываться на здоровье и способствовать развитию рака. Одной из них является употребление залежалых продуктов, подолгу хранящихся в холодильнике. Врач назвал вредной манеру отправлять   холодильник хлеб и хранить его на протяжении недель, а также посоветовав не закупаться впрок другими продуктами, такими, например, как овощи и сыр.

Также Карасев обратил внимание на опасность поедания подпорченных плесенью продуктов.

«Если на хлебе или сырной корочке слегка выступила плесень, мы обрезаем по подпорченному краешку и дальше используем продукт. Делать так нельзя», - проинформировал врач в Telegram.

По словам онколога, употребление в пищу подпорченного хлеба не ведет напрямую к возникновению рака, однако его последствия будут снижать иммунитет, повышать риск отравления организма. В связи с этим может развиться злокачественный процесс.

«Образовавшийся грибок на продукте крайне токсичен, он бывает опаснее многих ядов», - подчеркнул Иван Карасев.

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Он отметил, что даже жарка не помогает спасти тронутые плесенью продукты.  Нужно  придерживаться одного правила: начинающие портиться продукты не должны употребляться ни в каком виде, констатировал врач.

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Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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