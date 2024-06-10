Obesity: физическая активность по вечерам снижает сахар, эндокринолог Гуреева советует есть клетчатку и добавлять в еду корицу

479 Фото: https://unsplash.com/photos/people-exercising-Vz0RbclzG_w
Obesity: физическая активность по вечерам снижает сахар, эндокринолог Гуреева советует есть клетчатку и добавлять в еду корицу


Вечерняя физическая активность может быть полезной для снижения уровня сахара в крови у людей с малоподвижным образом жизни или ожирением. Об этом говорится в журнале Obesity, издаваемом американским Обществом по борьбе с ожирением.


Исследователи из университета Гранады в Испании установили, что занятия спортом в вечернее время наиболее эффективно снижают уровень сахара в крови в течение дня. Анализ данных из рандомизированного контролируемого исследования, проведенного в Гранаде и Памплоне с 11 апреля по 5 декабря 2022 года, показал, что время физической активности играет значительную роль в этом процессе.

Целью исследования было изучить влияние времени приема пищи и физической активности на висцеральный жир и кардиометаболические риски у взрослых с избыточным весом и ожирением. Участники были разделены на пять категорий по времени активности: «Полное отсутствие активности», «Утро» (более 50% активности до полудня), «День» (более 50% активности с полудня до шести вечера), «Вечер» (более 50% активности с шести вечера до полуночи) и «Смешанная» (равномерное распределение активности в течение дня).

Результаты показали, что вечерние тренировки оказали наиболее значительное влияние на снижение уровня сахара в крови, что может быть полезным для людей, стремящихся улучшить свое здоровье и уменьшить риски, связанные с ожирением и малоподвижным образом жизни.

"Действительно, снижение уровня сахара в крови без использования лекарств возможно через изменения в образе жизни и питании. Например, продукты с низким ГИ медленно повышают уровень сахара в крови. К ним относятся овощи, цельнозерновые, бобовые и нежирное мясо. Клетчатка помогает замедлить усвоение углеводов и снижает уровень сахара в крови. Включите в рацион овощи, фрукты, орехи и семена", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Помимо вечерних тренировок, старайтесь быть активными в течение дня. Ходьба, плавание, велосипедные прогулки и йога могут помочь снизить уровень сахара, советует Гуреева.

Эндокринолог также советует использовать натуральные добавки к пище, которые также способствуют стабилизации сахара.
  • Корица: корица может улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови. Добавляйте её в пищу или напитки.
  • Яблочный уксус: потребление небольшого количества яблочного уксуса перед едой может помочь снизить уровень сахара после еды.
  • Алое вера: некоторые исследования показывают, что алое вера может помочь снизить уровень сахара в крови.


Ранее МедикФорум писал о признаках наличия паразитов.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Диета и физическая активность снижает уровень холестерина ЛПНП у детей
Неожиданно: ожирение не влияет на здоровье сердца
30 минут физической активности в неделю уже способны защищать от кровоизлияния в мозг
Теги : советы врачей, снижение сахара в крови, польза упражнений
Врач Неронов: тереть глаза при попадании песка опасно – что лучше сделать
Невролог Уэбб: виагра может быть полезной для защиты мозга от деменции
Онколог Юсеф назвал особенности питания, с которыми связан рак толстой кишки у молодых