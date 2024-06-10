Obesity: физическая активность по вечерам снижает сахар, эндокринолог Гуреева советует есть клетчатку и добавлять в еду корицу

"Действительно, снижение уровня сахара в крови без использования лекарств возможно через изменения в образе жизни и питании. Например, продукты с низким ГИ медленно повышают уровень сахара в крови. К ним относятся овощи, цельнозерновые, бобовые и нежирное мясо. Клетчатка помогает замедлить усвоение углеводов и снижает уровень сахара в крови. Включите в рацион овощи, фрукты, орехи и семена", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Корица : корица может улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови. Добавляйте её в пищу или напитки.

: корица может улучшить чувствительность к инсулину и снизить уровень сахара в крови. Добавляйте её в пищу или напитки. Яблочный уксус : потребление небольшого количества яблочного уксуса перед едой может помочь снизить уровень сахара после еды.

: потребление небольшого количества яблочного уксуса перед едой может помочь снизить уровень сахара после еды. Алое вера: некоторые исследования показывают, что алое вера может помочь снизить уровень сахара в крови.

Исследователи из университета Гранады в Испании установили, что занятия спортом в вечернее время наиболее эффективно снижают уровень сахара в крови в течение дня. Анализ данных из рандомизированного контролируемого исследования, проведенного в Гранаде и Памплоне с 11 апреля по 5 декабря 2022 года, показал, что время физической активности играет значительную роль в этом процессе.Целью исследования было изучить влияние времени приема пищи и физической активности на висцеральный жир и кардиометаболические риски у взрослых с избыточным весом и ожирением. Участники были разделены на пять категорий по времени активности: «Полное отсутствие активности», «Утро» (более 50% активности до полудня), «День» (более 50% активности с полудня до шести вечера), «Вечер» (более 50% активности с шести вечера до полуночи) и «Смешанная» (равномерное распределение активности в течение дня).Результаты показали, чточто может быть полезным для людей, стремящихся улучшить свое здоровье и уменьшить риски, связанные с ожирением и малоподвижным образом жизни.Помимо вечерних тренировок, старайтесь быть активными в течение дня. Ходьба, плавание, велосипедные прогулки и йога могут помочь снизить уровень сахара, советует Гуреева.Эндокринолог также советует использовать натуральные добавки к пище, которые также способствуют стабилизации сахара.Ранее МедикФорум писал о признаках наличия паразитов.

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