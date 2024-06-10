Онколог Юсеф назвал особенности питания, с которыми связан рак толстой кишки у молодых

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пациент у врача

Онколог Хейни Юсеф: некоторые особенности питания современных людей способствуют возникновению колоректального рака в возрасте моложе 50 лет.

Онколог Юсеф заявил в комментарии изданию Daily Mail:

«Рак толстой кишки или колоректальный рак в последнее время показательно «молодеет» – заболевание все чаще диагностируют у людей моложе 50 лет».

Врач подчеркнул, что данная тенденция во многом обусловлена пищевыми привычками молодых поколений, которые преимущественно едят пищу готового производства, не готовят самостоятельно и не особенно заботятся о натуральности своей еды, а также употребляют слишком мало овощей.

Хейни Юсеф назвал особенности питания, с которыми связан рак толстой кишки у молодых пациентов:
  • Недостаточное потребление клетчатки в виде пищевых волокон растительного происхождения;
  • Избыток в повседневном питании жиров, особенно насыщенных;
  • Употребление продуктов с трансжирами;
  • Большие дозы ежедневно съедаемого сахара;
  • Злоупотребление мясными полуфабрикатами.
Онколог добавил, что подверженность колоректальному раку усиливается малоподвижным образом жизни. Кроме того, риск опасного заболевания резко возрастает из-за имеющегося ожирения. Врач обратил внимание на то, что сегодня люди молодого возраста слишком часто предпочитают физически пассивную деятельность – как на работе, так и во время отдыха.

«Лишний вес и постоянное сидение ухудшают работу иммунной системы  — иммунные клетки хуже распознают раковые и уничтожают их. В свою очередь, чрезмерная жировая масса способствует избытку гормонов влияющих на ускоренное деление не только нормальных клеток, но и раковых», - заявил онколог.

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Теги : колоректальный рак, причины рака, Хейни Юсеф
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Онколог Юсеф назвал особенности питания, с которыми связан рак толстой кишки у молодых