Онколог Юсеф назвал особенности питания, с которыми связан рак толстой кишки у молодых
Онколог Хейни Юсеф: некоторые особенности питания современных людей способствуют возникновению колоректального рака в возрасте моложе 50 лет.
Онколог Юсеф заявил в комментарии изданию Daily Mail:
«Рак толстой кишки или колоректальный рак в последнее время показательно «молодеет» – заболевание все чаще диагностируют у людей моложе 50 лет».
Врач подчеркнул, что данная тенденция во многом обусловлена пищевыми привычками молодых поколений, которые преимущественно едят пищу готового производства, не готовят самостоятельно и не особенно заботятся о натуральности своей еды, а также употребляют слишком мало овощей.
Хейни Юсеф назвал особенности питания, с которыми связан рак толстой кишки у молодых пациентов:
- Недостаточное потребление клетчатки в виде пищевых волокон растительного происхождения;
- Избыток в повседневном питании жиров, особенно насыщенных;
- Употребление продуктов с трансжирами;
- Большие дозы ежедневно съедаемого сахара;
- Злоупотребление мясными полуфабрикатами.
«Лишний вес и постоянное сидение ухудшают работу иммунной системы — иммунные клетки хуже распознают раковые и уничтожают их. В свою очередь, чрезмерная жировая масса способствует избытку гормонов влияющих на ускоренное деление не только нормальных клеток, но и раковых», - заявил онколог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли употребление картошки фри вести к развитию рака.
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