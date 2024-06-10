Эндокринолог Павлова: картошка фри не вызывает рак подобно сигаретам

«Не все альдегиды однозначно провоцируют онкологические заболевания, а только один из представителей этого класса — формальдегид. Поэтому говорить о вреде всех таких соединений неправильно. Если есть картошку фри редко, ничего страшного не случится», - констатировала Павлова в своем Telegram-канале.

Эндокринолог Павлова прокомментировала информацию о том, что употребление картошки фри сопоставимо с курением сигарет в плане канцерогенности. Британское издание Daily Mail опубликовало на эту тему высказывания врача Кэтрин Шанхан. Медик заявила, что после жарки в масле картофель становится источником альдегидов – веществ, способствующих клеточным нарушениям в организме, ведущим к развитию разных заболеваний, включая онкологические.Доктор медицинских наук Зухра Павлова считает, что ставить рядом картошку фри и сигареты как одинаковых по своей силе провокаторов рака – это перебор. Врач уточнила, что хотя жареный картофель нельзя считать полезным продуктом, его способность вызывать появление опухолей наряду с табачным дымом является преувеличением. Употребляемая в умеренном количестве картошка фри не вызывает рак подобно сигаретам, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему возникает острое желание есть сладкую, соленую или жирную пищу

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