Врач Неронов: тереть глаза при попадании песка опасно – что лучше сделать

«Обычно инородное тело само выходит со слезами. Если же глаз тереть, то инородная частичка часто внедряется в конъюктиву под веком, вызывая давление и боль», - сказал специалист в комментарии РИАМО

«Ранение роговицы очень опасно. Категорически нельзя трогать глаза грязными руками», – подчеркнул эксперт.

Попадание песка или мельчайших загрязняющих частичек в глаза – распространенная проблема во время пляжного отдыха. Врач Неронов предупредил: в такие моменты категорически нельзя тереть глаза руками – это опасно для органов зрения.Рассуждая, что лучше сделать при попадании песка, Владимир Неронов отметил: самым правильным решением будет набраться терпения и провести некоторое время с закрытыми глазами, воздерживаясь от любых прикосновений к ним.Неронов добавил, что видимую соринку можно попробовать удалить, воспользовавшись кусочком чистой ткани, марли или носового платка. При нескольких неудачных попытках следует прекратить их и обратиться к врачу, не прибегая к чужим советам и самолечению. Особенно важно попасть к врачу, если конъюктива станет интенсивно красной и возникнет слезотечение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать аллергия на солнечный свет

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